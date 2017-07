Groenewegen: 'Mijn positie in de sprint was niet goed genoeg voor zege'

"De laatste bocht kwam ik als veertiende door. Dat is geen goede positie om voor de zege te gaan. Ik ben maar gelijk gaan sprinten met een derde plek tot gevolg, maar het gaat om winnen", besefte Groenewegen na afloop in Bergerac.

De sprinter van Lotto-Jumbo heeft deze Tour de ambitie om een rit te winnen, maar weet tot dusver zijn eigen verwachtingen niet waar te maken. Zijn beste resultaat voor deze rit was een vijfde plek.

In de vlakke tiende etappe van 178 kilometer moest Groenewegen van te ver komen, waardoor zijn knappe eindsprint niet genoeg was om winnaar Kittel en nummer twee John Degenkolb nog te passeren.

Chaos

Groenewegen wilde niet speculeren of een betere positie in de laatste kilometer hem de ritzege had kunnen bezorgen. "Dat weet ik echt niet. Het was een chaos, er was weer geen enkele ploeg die het perfect deed. Kittel was bovendien weer heel sterk."

Woensdag heeft Groenewegen weer een kans, want de elfde etappe van Eymet naar Pau over 203 kilometer is opnieuw vlak. "We moeten het gewoon blijven proberen. Het vertrouwen zit wel goed, alleen we willen voor het hoogste treedje gaan. Dat is nog niet gelukt."