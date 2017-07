Kittel sprint naar vierde ritzege in Tour, Groenewegen derde

De 29-jarige Kittel won eerder de tweede, de zesde en de zevende rit en rijdt bovendien in de groene trui. In totaal staat hij nu op dertien dagzeges in de Ronde van Frankrijk en dat is een Duits record. Hij is sprintlegende Erik Zabel (12) voorbij.

Op de tweede plaats finishte dinsdag ook een Duitser. John Degenkolb was net iets sneller dan Groenewegen, die met zijn derde plaats zijn beste dagprestatie van deze Tour neerzette. In de tweede etappe werd de Nederlander van Lotto-Jumbo vijfde.

Geletruidrager Chris Froome zag zoals verwacht zijn leidende positie niet in gevaar komen in de vlakke etappe over 178 kilometer. Zijn voorsprong op de Italiaan Fabio Aru blijft achttien seconden. De Fransman Romain Bardet staat derde op 51 tellen van de Brit van Sky. De bolletjestrui zit nog altijd stevig om de schouders van de Fransman Warren Barguil van Team Sunweb.

De kans is groot dat Kittel woensdag opnieuw dagsucces heeft, want dan staat er weer een vlakke etappe op het programma. De elfde etappe gaat van Eymet naar Pau en is 203 kilometer lang. Donderdag is de eerste Pyreneeënrit.

Twee vluchters

Dat de tiende etappe dinsdag zou uitlopen op een massasprint stond van te voren bijna vast, al probeerden de Fransen Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) en Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) het meteen na de start in Périgueux. Het tweetal bouwde een voorsprong op die opliep tot zes minuten.

Offredo en Gesbert, die met zijn 22 jaar de jongste renner is in deze Tour, beseften echter dat ze bezig waren met een kansloze missie, zeker toen sprintersploegen als Katusha-Alpecin, Quick-Step Floors en Lotto Soudal het tempo van het peloton omhoog stuwden.

Op zeven kilometer van de finish werden de twee vluchters ingerekend en kon het peloton zich op gaan maken voor de massasprint.

In die sprint leek Kittel aanvankelijk te ver achter te liggen, maar hij wurmde zich toch nog naar voren. Achter de groenetruidrager haalde Groenewegen de hoogste topsnelheid van het peloton (70,02 kilometer per uur), maar de Amsterdammer kwam te laat om Degenkolb en Kittel nog in te halen.