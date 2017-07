Matthews vindt ritzege belangrijker dan winnen puntenklassement

Door de diskwalificatie van vijfvoudig winnaar Sagan na etappe vier ligt de strijd om de groene trui volledig open. "Maar mijn hoofddoel deze Tour is absoluut nog steeds een ritzege", is de 26-jarige Matthews duidelijk in gesprek met NUsport.

Dat de sprinter zondag in de koninginnenetappe meezat in de grote kopgroep en zo de twintig punten pakte bij de tussensprint, was dan ook vooral een mooie bijkomstigheid.

"Ik zat in de kopgroep om Warren Barguil te steunen in zijn jacht op punten voor de bergtrui en de ritzege", doelt Matthews op zijn Franse ploegmaat, die in finishplaats Chambéry op een paar millimeter tweede werd achter Rigoberto Uran.

"Ik had niet verwacht dat ik de over de eerste twee cols van buitencategorie zou komen, maar toen dat lukte, pakte ik de punten bij de tussensprint."

Matthews kwam zo op 160 punten, 52 minder dan groenetruidrager Marcel Kittel en dertig meer dan nummer drie André Greipel. "Al met al was het geen slechte dag. Ik vond het een stuk leuker om voorop te rijden dan in het peloton, zeker als je bekijkt hoeveel valpartijen daar waren en hoe hectisch het was."

Relaxed

Matthews, die vorig jaar de tiende etappe won in de Ronde van Frankrijk, eindigde deze Tour al als tweede, derde, zevende (twemaal) en een keer als negende, maar een overwinning ontbreekt nog.

Toch geniet de oud-renner van Orica tot nu toe van zijn eerste Tour in dienst van Team Sunweb. "Ik denk dat het wat meer relaxed is in deze ploeg. We weten precies waar we voor gaan: ritzeges."

Matthews krijgt mogelijk dinsdag een nieuwe kans op een overwinning. De tiende etappe voert over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. De enige obstakels zijn twee colletjes van de vierde categorie, met de top van de laatste op 40 kilometer van de streep.

De rit begint officieel om 13.25 uur en de finish wordt verwacht tussen17.15 uur en 17.40 uur.