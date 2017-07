Ten Dam trots dat hij ondanks druk programma nog in goede vorm steekt

"Ik ben er trots op dat het nog steeds zo goed gaat", aldus Ten Dam maandag op de eerste rustdag van de Tour in gesprek met NUsport. "Ik heb keihard getraind in de vijf weken tussen de Giro en de Tour, eerst in Noord-Holland en daarna in de Dolomieten."

"Ik ben dus alweer een tijdje van huis, maar het betaalt zich nu uit. Ik wil dit nog twee weken doortrekken en dan is het tijd voor vakantie. Ik moet nog een dag of tien op de tanden bijten - tot de tijdrit op de voorlaatste dag - en pas dan mag ik kraken."

Ten Dam begon dit jaar al in februari met de Ruta del Sol en de Ronde van Abu Dhabi. In maart en april bereidde hij zich in de Ronde van Catalonië, de Ronde van Baskenland en de Ronde van Romandië voor op de Ronde van Italië, waar hij in mei een belangrijke helper was voor winnaar Tom Dumoulin.

Via de Ster ZLM Toer half juni kwam de ervaren klimmer anderhalve week geleden in Duitsland aan voor de Tour, waar hij in de bergetappes van afgelopen zaterdag en zondag meezat aan het front.

In de negende rit van zondag werkte hij hard voor ploegmaat Warren Barguil, die uiteindelijk millimeters tekortkwam voor de ritzege in Chambéry. "Ik hoop dat ik deze benen blijf houden", stelt Ten Dam. "Als dat lukt, blijf ik mijn best doen om me te laten zien."

Ritzeges

De Groninger krijgt alle ruimte om in beeld te rijden, omdat zijn ploeg Team Sunweb zich deze Ronde van Frankrijk volledig richt op het behalen van ritzeges. Er is dus geen kopman waar elke dag hard voor moet worden gewerkt.

"Het is een andere manier van koersen, maar wel een leuke manier", zegt Ten Dam. "In de aanval rijden is altijd leuk. Het gaat lekker, dus we gaan zo door."

De Duitse formatie was in de koninginnenetappe door de Jura zelfs met vijf man vertegenwoordigd in een grote kopgroep van 39.

"We waren zondag echt goed, als ik de commentaren hoorde, reden we als bazen", glimlacht Ten Dam. "We hebben goede benen en we geloven er in, dat is fijn koersen."

Pyreneeën

De nummer negen van het eindklassement van de Tour in 2014 hoopt dat hij in de lastige ritten in de tweede en derde week ook nog een keer voor eigen succes kan gaan.

"Als Warren en ik beiden meezitten in een kopgroep, zal de focus meer op hem liggen. Hij rijdt toch iets sterker bergop dan ik", aldus Ten Dam.

"Maar voor hetzelfde geld heb ik een keer een dag het geluk dat ik weg ben met mindere klimmers, dan moet ik het doen. Zo'n dag moet ik uitzoeken en zo'n dag moet ik afdwingen. We krijgen de Pyreneeën en de Alpen nog, dus ik heb tijd genoeg."