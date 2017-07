Knaven denkt dat Team Sky ook zonder Thomas sterker is dan Astana

Thomas, die de openingstijdrit in Düsseldorf won en tot zondag tweede stond in het algemeen klassement, ging in de loodzware negende etappe onderuit en brak zijn sleutelbeen. "Dat is een drama voor hemzelf en een grote aderlating voor de ploeg", aldus Knaven.

"Gelukkig bleek zondag al dat de ploeg sterk genoeg is om ook zonder Geraint de koers te dragen. Het team staat er heel goed voor, iedereen staat zijn mannetje. Zolang iedereen fit blijft en we niks tegenkomen, kunnen we het ook zonder Geraint redden."

Team Sky heeft na negen etappes met de Spanjaarden Mikel Landa (negende) en Mikel Nieve (veertiende) en de Colombiaan Sergio Henao (vijftiende) naast geletruidrager Froome nog drie renners in het top vijftien van het klassement.

"We gaan het gemis van Thomas zeker merken in de komende bergetappes", stelt Knaven. "Maar als het echt uit de hand loopt, kan Chris zelf nog alle zeilen bijzetten. Hij is tot nu toe deze Tour misschien wel de beste bergop."

Astana

Met twee renners in de top vijf lijkt Astana de komende twee weken de grootste uitdager van Team Sky en Froome te worden. De Italiaan Fabio Aru, ritwinnaar op La Planche des Belles Filles, staat tweede in het klassement op achttien tellen van het geel, terwijl de Deen Jakob Fuglsang de nummer vijf is op 1 minuut en 37 seconden.

"Misschien wordt het inderdaad wel een gevecht tussen ons en Astana", aldus Knaven, die Aru momenteel hoger inschat dan Fuglsang. "Ik denk dat wij in de breedte sterker zijn dan Astana. Zij hebben alleen in de finales wel twee kaarten om uit te spelen."

"Ze hebben al aangetoond dat ze dat voordeel willen gebruiken door een van de twee in de aanval te laten gaan. Dan is het aan ons om te proberen om dat te controleren."

BMC

In de eerste week lukte het Sky prima om de koers te controleren, al kreeg de ploeg flink wat hulp van de sprintersploegen en BMC. "We kunnen terugkijken op een goede eerste week", concludeert Knaven, die met zijn ploeg de hele Tour al de gele trui in zijn bezit heeft.

"Chris staat achttien seconden voor op de nummer twee en 51 seconden op de nummer drie in het klassement. Dat is een mooie bonus om de laatste twee weken mee te beginnen."

Na een rustdag op maandag gaat de Tour dinsdag verder met een vlakke etappe van 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac in de Dordogne. De officiële start van de rit is om 13.25 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.15 uur en 17.40 uur.