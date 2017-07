Gesink keert woensdag terug naar Nederland na val in Tour

Gesink was zondag al vroeg in de negende etappe ten val gekomen. Hij liep daarbij een breuk op in één van de onderste ruggenwervels.

Gesink krabbelde weliswaar weer op, maar staan lukte amper. Hij verdween in een ambulance uit de Tour. In het ziekenhuis bleek hij een stabiele breuk in het onderste deel van zijn wervelkolom te hebben opgelopen.

Gesink krijgt een korset aangemeten waarmee hij woensdag vervoerd kan worden naar Nederland, meldde zijn ploeg maandag op de eerste rustdag van de Tour.

"Dat is ook om te voorkomen dat ik bewegingen maak die ik niet mag maken", zei de klimmer, die zaterdag nog tweede was geworden in de etappe naar Station des Rousses. "En daarmee ben ik toch mobiel. Maar dit gaat wel eventjes duren."