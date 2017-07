Groenewegen wil meer durf tonen in komende sprints Tour de France

"Ik zeg steeds dat ik eerder moet aangaan en niet moet wachten op Marcel Kittel. Dat moet ik nu ook maar eens gaan doen. En dan zie ik wel waar het schip strandt", aldus Groenewegen maandag tegen Wielerflits.nl.

De 24-jarige Amsterdammer, die in de eerste Tourweek niet verder kwam dan de vijfde plaats, zag zondag in de laatste etappe voor de rustdag van maandag met Arnaud Démare een belangrijke concurrent wegvallen.

De Fransman, winnaar van de vierde rit, kwam in de koninginnenrit buiten de tijd binnen. Eerder zag Groenewegen Peter Sagan en Mark Cavendish uitvallen. "Weer een sprinter weg, dat vind ik uiteraard niet jammer. Ik blijf gaan voor ritwinst", zegt de Nederlander.

Gesink

Met het uitvallen van Lotto-Jumbo-ploeggenoten Jos van Emden en Robert Gesink was er echter ook tegenslag voor Groenewegen.

"Dat is heel vervelend. Zeker omdat Robert heeft laten zien dat hij dik in orde was deze Tour. En we moeten nog even kijken hoe we het verlies van Van Emden opvangen in de sprinttrein. Het is niet anders, ook andere ploegen hebben uitvallers."

Groenewegen zelf voelt zich goed, nadat hij de zware etappe van zondag prima doorkwam. In de tiende etappe kan hij dinsdag waarschijnlijk weer voor zijn kans gaan in een massasprint.

"Ik heb de bergrit aardig overleefd en voel me goed. Ik wist van tevoren dat het heel zwaar zou worden en verwachtte het ergste. Uiteindelijk valt het dan nog best mee."

De tiende Touretappe gaat over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Het peloton gaat om 13.25 uur van start en de verwachte aankomsttijd is tussen 17.15 en 17.35 uur.