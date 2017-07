Ook Majka verlaat Tour door valpartij in negende etappe

De 27-jarige Majka was een van de vele renners die in koninginnenrit naar Chambéry onderuit ging. Hij kwam zondag op meer dan 36 minuten achterstand van ritwinnaar Rigoberto Uran over de meet.

Hoewel er geen botbreuken bij Majka zijn geconstateerd, is de schade aan zijn lijf aanzienlijk. De klimmer zegt overal pijn te hebben, zit onder de blauwe plekken en is op veel plaatsen huid kwijt.

Majka, die in 2014 en 2016 de bolletjestrui won, weet nog steeds niet wat er precies mis is gegaan. "Ik remde niet eens, maar mijn wiel slipte gewoon onder me vandaan. Vermoedelijk lag er olie op de weg", zegt hij op de website van de ploeg.

Met het oog op de rest van het seizoen heeft de Duitse ploeg maandag tijdens de rustdag besloten om Majka uit koers te halen. Hij richt zich nu op zijn herstel en hoopt eind augustus aan de start van de Vuelta te kunnen staan.

Sagan

Majka is de tweede grote naam van Bora-Hansgrohe die de Tour verlaat. Eerder werd wereldkampioen Peter Sagan uit de ronde gezet, nadat hij een tijdens een sprint Mark Cavendish in de hekken had gereden.

Ook Juraj Sagan, de oudere broer van de wereldkampioen, mag dinsdag in de tiende etappe niet meer van start. De Slowaak kwam zondag te laat binnen.

Naast Majka zijn ook renners als Robert Gesink, Richie Porte en Geraint Thomas vanwege een valpartij in de negende etappe uit koers. Zij liepen verschillende botbreuken op.