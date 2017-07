Martin stelt dat organisatie Tour 'kreeg wat het wilde' met vele valpartijen

Martin ging in het slot van de etappe tweemaal onderuit. Daarmee verspeelde de renner van Quick-Step Floors een mooie uitgangspositie in het algemeen klassement. Zondagochtend begon hij de rit nog als de nummer vier op 25 seconden op leider Chris Froome, na de etappe stond hij zesde met 1.44 achterstand.

Na afloop klaagden meerdere renners over de gevaarlijke afdalingen van de Grand Colombier en de Mont du Chat. Op die laatste berg ging Martin tot twee keer toe tegen het asfalt.

Door valpartijen moesten zondag Robert Gesink, Manuele Mori, Geraint Thomas en Richie Porte de Tour verlaten. Zij liepen botbreuken op bij verschillende valpartijen op de natte en smalle wegen in de Alpen.

"Ik denk dat niemand daar onnodig risico wilde nemen. Maar het was zo enorm glad, met name onder de bomen", vertelde Martin aan Cyclingnews.

"We aanvaarden het risico dat bij het wielrennen hoort, maar vandaag hielpen het parcours en de regen niet. Er lag bovendien veel grind op de weg in de snelle en technische afdalingen. Als je bij de eerste vijf renners in de groep al niet veilig bent…"

Porte

Martin ontsnapte vroeg in de etappe nog toen Thomas onderuit ging. De renner van Sky viel in de afdaling en moest opgeven met een gebroken sleutelbeen. "Toen Geraint viel, raakte hij mijn stuur. Ik kon overeind blijven, maar daarna was mijn geluk op."

De renner van Quick-Step Floors werd in de afdaling van de Mont du Chat meegenomen door Porte, die bij zijn val zijn sleutelbeen en bekken brak. Het was een van de ernstigste valpartijen in deze Tour.

"Richie ging onderuit en hij nam mij mee. Ik kon geen kant op", zei Martin. "Hij lag er slecht bij en bewoog nauwelijks. Maar ik had weinig tijd om te kijken want ik moest weer door."

Buiten het zicht van de camera's ging Martin nogmaals onderuit. Na de val met Porte had hij een nieuw wiel gekregen, maar zijn remmen deden het niet meer.

"Ik kon niet meer stoppen en ben gewoon rechtdoor gereden in een bocht. Die tweede val viel wel mee. Daarna kreeg ik een nieuwe fiets van de ploegleiderswagen en ben ik zo hard als ik kon naar de finish gereden."

Ondanks zijn twee valpartijen eindigde Martin nog als negende in de etappe.

Op maandag kan het peloton in de Dordogne weer op adem komen tijdens de eerste rustdag. Dinsdag staat de tiende etappe op het programma tussen Périgueux en Bergerac, waar Martins ploeggenoot Marcel Kittel favoriet is in de mogelijke massasprint.