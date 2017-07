Froome stapt op bij persconferentie na meerdere vragen over Aru

Aru, de nummer twee van het klassement op achttien seconden van Froome, viel op de slotklim van de koninginnenetappe aan precies op het moment dat de kopman van Team Sky een probleem met de versnellingen van zijn fiets kreeg.

"Ik wist tijdens de rit niet dat Aru op dat moment aanviel", zei Froome op de persconferentie. "Ik hoorde dat pas na de finish van een paar journalisten. Ik was op het moment zelf te druk bezig met het zoeken naar onze ploegleidersauto voor een nieuwe fiets."

De klassementsleider keerde met hulp van zijn ploeggenoten snel weer terug in de groep met favorieten, ook doordat Aru tot de orde werd geroepen door zijn concurrenten.

"Ik geloof dat Richie Porte tegen de rest zei dat dit niet het moment was om de leider in de race aan te vallen", stelde Froome. "Ik wil Richie en de andere renners daarvoor bedanken."

De Engelsman ontkende dat hij later in de klim als revanche een tikje uitdeelde aan Aru. Op beelden lijkt het of Froome de Italiaan van Aru in een haarspeldbocht het publiek in rijdt, maar volgens de geletruidrager was dat niet het geval. "Ik raakte Aru zijn arm niet expres."

Gevoelens

Froome deed uiteindelijk zeer goede zaken in de negende etappe. De Brit kwam als derde over de streep achter Rigoberto Uran en Warren Barguil. Romain Bardet, Fabio Aru en Jakob Fuglsang waren de enige andere renners die niet minimaal een minuut verloren.

Daniel Martin, Nairo Quintana en Simon Yates kwamen op 1.15 over de streep, terwijl Alberto Contador liefst 4.19 verloor. In het klassement staan er nog maar vijf renners binnen twee minuten van Froome.

"Ik zei zaterdag al dat het klassement vandaag op zijn kop zou worden gezet en dat is gebeurd", aldus de drievoudig Tourwinnaar.

Froome hield ook een nare smaak over aan de koninginnenrit, omdat hij zijn belangrijke ploegmaat Geraint Thomas kwijtraakte door een valpartij en concurrent Porte uitviel door een keiharde val in de afdaling van de Mont du Chat.

"Het was een monsterlijke etappe", stelde Froome. "Het is erg vervelend dat wij Thomas hebben verloren en voor de koers is het een grote klap dat Richie eruit ligt. Niemand wil dat een kanshebber op deze manier uit de Tour verdwijnt, zijn val was verschrikkelijk."