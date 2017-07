Sprinter Démare overschrijdt tijdslimiet en moet Tour verlaten

Het groepje met Démare en onder anderen zijn ploeggenoten Mickaël Delage, Ignatas Konovalovas en Jacopo Guarnieri kwam bijna een uur na ritwinnaar Rigoberto Uran over de streep in Chambéry. Dat was ver na de tijdslimiet, die op een kleine veertig minuten stond.

Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), Mark Renshaw (Dimension Data) en Matteo Trentin (Quick-Step) zaten eveneens in het groepje dat veel te laat de finish passeerde. Zij mogen dinsdag na de eerste rustdag ook niet meer opstappen.

Démare won dinsdag de vierde etappe in de Tour de France in een massasprint. De Fransman droeg drie dagen de groene trui. Hij stond na acht ritten tweede in het puntenklassement achter Marcel Kittel.

Groenewegen

Dylan Groenewegen kwam wel op tijd binnen. De Nederlandse sprinter arriveerde samen met onder anderen Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en Tom Leezer in de laatste 'bus' op 37 minuten en 26 seconden van Uran.

"Het ging goed genoeg", zei Groenewegen met een glimlach. "We hadden nog wat tijd over."

"Ik wist dat het vanaf het begin van de rit overleven zou worden. Gelukkig bleef ik op de eerste twee klimmetjes nog aan het peloton hangen, dat scheelde. Daarna zat ik in een mooie groep."

De Amsterdammer, die dinsdag in de tiende etappe weer hoopt mee te sprinten om de ritzege, was zelf niet aan het rekenen tijdens de rit.

"Vanuit de ploegleidersauto hoorden we wel hoeveel tijd we nog hadden. Aan het eind van de afdaling van de slotklim hadden we nog twintig minuten voor vijftien kilometer, dus toen zijn we met z'n allen kop over kop naar de streep toegereden."

Uitvallers

In totaal viel zondag in de koninginnenrit voor twaalf renners het doek. Naast de zeven man die de tijdslimiet overschreden, waren er vijf opgaves.

Met Robert Gesink en Jos van Emden haalden twee Nederlanders de finish niet. Richie Porte, Geraint Thomas en Manuele Mori waren de overige uitvallers.

Het Tourpeloton gaat dinsdag verder met 181 renners. FDJ is de meest uitgedunde ploeg en heeft nog maar vijf renners in koers.