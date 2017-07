Spekenbrink trots op Sunweb ondanks tweede plaats Barguil

De Franse kopman van de Duitse wielerformatie kwam weliswaar juichend over de streep, maar na het bestuderen van de fotofinish werd Cannondale-Drapac-renner Rigoberto Uran als winnaar uitgeroepen.

"Rigoberto dacht zelf ook dat hij tweede was geworden. Hij feliciteerde me zelfs al", zei Spekenbrink als een boer met kiespijn voor de camera van de NOS.

"We hadden het natuurlijk liever andersom gezien, maar dit is ook sport", aldus de algemeen manager van de ploeg. "We hadden een supergoede dag, op de laatste twee centimeters na dan. Ik denk dat we desondanks trots terug kunnen kijken op deze dag."

Spekenbrink zag tot zijn grote tevredenheid dat drie renners van Team Sunweb zich in de vroege vlucht bevonden, waardoor Barguil en Michael Matthews goede zaken konden doen in de strijd om respectievelijk de bolletjes- en groene trui.

"Gelukkig kon Michael mee op de eerste twee bergen van de buitencategorie, waardoor hij de punten kon pakken in de tussensprint. Daarna slaagde Warren er nog in om als eerste boven te komen op de Colombier en de Mont du Chat. We hebben het dus in twee klassementen erg goed gedaan."

Paar centimeter

Barguil werd met nog zo'n vijftien kilometer voor de boeg bijgehaald, maar leek in de eindsprint alsnog met de zege aan de haal te gaan.

"We waren blij, maar kennelijk is hij op een paar centimeter na tweede geworden. Laten we niet vergeten dat als je in zo'n rit als tweede over de streep komt, je dan goed in orde bent. We wilden natuurlijk deze etappe winnen, zeker omdat het om de koninginnenrit ging. We hebben het plan bijna tot perfectie uitgevoerd."

Spekenbrink is niet van plan om lang te treuren. "We hebben de ploeg en benen om later deze Tour nog een keer voor de dagzege te gaan."