Mollema vond afdalingen in negende etappe Tour te gevaarlijk

"Sommige afdalingen sloegen echt nergens op", zei Mollema aan de finish in Chambéry tegen de NOS. "Drie of vier waren zo link, erg hobbelig, veel linke bochten."

De 30-jarige Groninger zag verschillende renners onderuit gaan. Onder anderen Robert Gesink, Geraint Thomas en Richie Porte kwamen hard ten val en hebben de Tour daardoor moeten verlaten.

Gesink liep een breuk op in zijn wervelkolom, terwijl Thomas zijn sleutelbeen brak. Porte werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar de verwachting is dat ook de Australiër een of meerdere botbreuken heeft opgelopen.

"Als je zo'n parcours neerlegt, verbaast het me niets dat er een paar mannen naar huis moeten", aldus Mollema. "Ik vond dit té. Zeker met dit weer, het was halfdroog, halfnat. Daardoor was het nog gevaarlijker. Maar zelfs als het droog zou zijn geweest, was dit vragen om valpartijen."

Contador

Mollema koos in de koninginnenrit met veel anderen de aanval, maar slaagde er niet in vooruit te blijven. Hij kon in de slotfase nog wel zijn kopman Alberto Contador bijstaan, die moest lossen uit de groep der favorieten.

"Het was jammer dat Alberto niet met de besten mee kon. Ik begreep dat hij twee keer was gevallen, dus dat is in ieder geval wel een redelijke verklaring."

De Spanjaard kwam uiteindelijk als twintigste over de meet, met meer dan vier minuten achterstand op ritwinnaar Rigoberto Uran. Hij zakte uit de top tien van het klassement.