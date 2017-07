De Kort denkt dat omstandigheden in voordeel van Contador spreken

"De verwachte weersomstandigheden zijn niet slecht voor Contador", aldus De Kort voor de start van negende rit in het regenachtige Nantua in gesprek met NUsport. "Hij is niet slecht in afdalingen en zeker niet in afdalingen in de regen."

De loodzware bergetappe van zondag gaat over liefst zeven cols, waarvan drie van de buitencategorie. De top van de laatste klim, de zeer steile Mont du Chat, ligt echter al op 26 kilometer van de streep. Daarna volgt een lastige afdaling van 12,5 kilometer en een relatief vlak stuk naar de streep in Chambéry, waar in de middag regen is voorspeld.

"De afdaling van de Mont du Chat is al gevaarlijk, ook als het droog is", weet De Kort. "Ik denk dat het een voordeel is dat de meeste klassementsrenners de afdaling vorige maand in de Dauphiné al gereden hebben, dus ze weten wat hen te wachten staat."

De ervaren Brabander vindt het terecht dat rit negen wordt aangemerkt als de koninginnenetappe van deze Tour. "Dit wordt een heel belangrijke dag voor het klassement. Het is dan wel geen aankomst bergop, maar met zo'n afdaling en nog een stuk vlak kun je echt grote gaten maken."

Niet-klimmer

De Kort zal in de finale normaal gesproken al lang uit de voorhoede verdwenen zijn. "Ik weet dat deze rit ontzettend afzien wordt", zei hij, terwijl hij zich alvast aan het warmfietsen was voor de lastige start van de etappe.

"Dat is eigenlijk meer om mijn zenuwen in bedwang te houden dan echt een warming-up", glimlachte de Nederlander. "Want dit is niet echt een dag waar je naar uitkijkt als niet-klimmer."

De negende etappe van de Tour is om 11.55 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 16.45 uur en 17.25 uur.