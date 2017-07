Gesink loopt breuk in wervelkolom op bij val in Tour de France

De klimmer van Lotto-Jumbo kwam in de koninginnenrit al vroeg ten val. Gesink kwam weliswaar zelf weer overeind, maar kon zijn weg niet vervolgen. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar een CT-scan werd gemaakt.

Uit de foto's bleek dat Gesink een stabiele breuk in zijn wervelkolom heeft opgelopen. Er moet een corset op maat worden gemaakt voor de onfortuinlijke renner, waardoor hij nog even in het ziekenhuis moet blijven. Het is onduidelijk hoe lang Gesink aan de kant moet zitten.

Ook de Italiaan Manuele Mori van UAE Team Emirates smakte tegen het asfalt en kon zijn weg niet vervolgen. Hij lag kermend van de pijn op de grond.

Thomas

Later in de etappe moest ook Geraint Thomas afstappen. De 31-jarige renner van Team Sky kon niet verder nadat hij ten val kwam in de afdaling van de Col de la Biche.

Thomas, die tweede stond in het algemeen klassement en de openingstijdrit won, liep een gebroken sleutelbeen op bij zijn valpartij. De Brit droeg tot en met de vierde etappe de gele trui.

Met het uitvallen van Thomas verliest klassementsleider Chris Froome een belangrijke helper in zijn jacht op zijn vierde Tourzege.

Tweede plek

Gesink eindigde zaterdag nog op de tweede plek in de door Lilian Calmejane gewonnen achtste etappe. De klimmer uit Varsseveld richtte zich deze Tour op ritzeges en reed voor het eerst niet voor het klassement.

Desondanks was Gesink de beste Nederlander in de rangschikking. Hij stond op de 46e plek met een achterstand van 14.58 op geletruidrager Chris Froome.

Gesink was bezig aan zijn zevende Ronde van Frankrijk. Hij werd in 2010 vierde, na diskwalificatie van Alberto Contador en Denis Menchov, en vond zijn naam in 2015 terug op de zesde stek.

Gesink verdween echter ook twee keer voortijdig uit de Tour. In 2009 na een val waarbij hij zijn linkerpols brak en in 2012 opnieuw na een val hoewel hij het nog enkele ritten probeerde.