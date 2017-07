Verhoeven: 'Knap dat Gesink het direct bij zijn eerste kans waarmaakt'

"Als je tweede kan worden in zo'n rit, terwijl iedereen al een week naar je kijkt en de oren van je kop af zeurt over wanneer je onderhand eens gaat aanvallen, dan is het een chapeau waard voor Robert dat hij het bij zijn eerste kans direct waarmaakt", aldus ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport.

"Ik vind dat we niet teleurgesteld mogen zijn met een tweede plek. Ik zat achter Robert en heb met mijn eigen ogen gezien dat Lilian Calmejane net iets te sterk was. Als renner kun je daarmee leven."

Gesink reed zaterdag in de achtste etappe, een bergrit door de Jura, het grootste deel van de dag mee aan het front. De Varssevelder belandde op de slotklim in een kleine kopgroep, maar hij moest de Fransman Calmejane net laten gaan.

"Calmejane was de hele dag al goed", zegt Verhoeven. "Robert kwam twee kilometer voor de top van de slotklim op vijftig meter, maar hij kon die laatste vijftig meter gewoon niet overbruggen."

Achterstand

Op de top van de Montéé de la Combe van eerste categorie had Gesink een achterstand van iets meer dan tien seconden en Verhoeven zag dat die marge in de tien glooiende kilometers naar de finish gestaag groeide.

"Op de top hadden we nog het idee dat Robert misschien naar Calmejane toe zou rijden, maar in de eerste kilometer na de top trok die Fransman hard door en was het gat direct 25 tot 30 seconden. Dan weet je het moeilijk gaat worden."

"Dit was een kans op een ritzege, maar we wisten niet dat de kans zo groot zou zijn. Het was de eerste echte bergrit en veel renners hadden al tijd verloren om voor de winst te kunnen gaan. En er waren ook nog renners die de droom hadden om de gele trui te pakken. Ik vind het dus knap dat Gesink in de positie kwam om te winnen."

Rittenkaper

Gesink, die deze Tour voor het eerst geen klassementsrenner maar 'rittenkaper' is, zei zaterdag direct na de finish dat hij niet verwacht dat hij zondag weer in de aanval kan gaan in de zware bergetappe over onder meer drie cols van buitencategorie.

Verhoeven sluit niet uit zat zijn kopman in de negende etappe toch weer van voren te zien zal zijn.

"Robert is een klassementsrenner en is gewend dat hij twee dagen achter elkaar moet presteren in bergen. Dat hij zaterdag tweede is geworden, wil niet zeggen dat hij zondag niet zou kunnen winnen. Je kunt het ook zo zien dat hij zaterdag een beetje is ingereden voor zondag", zegt de ploegleider met een knipoog.

Zijn collega Frans Maassen zag in de etappe van zaterdag de bevestiging dat Gesink dit jaar voor het eerst in zijn carrière een Tourrit kan winnen, als had de ploegleider die bevestiging eigenlijk niet nodig.

"Robert heeft al zoveel bewezen in zijn leven. Iedereen weet dat hij een rit kan winnen, daar heeft hij de power en het vermogen voor, en ook de hersenen. Dat is het probleem niet. Het moet alleen een keer allemaal goed vallen. Maar de scherpte is er zeker."

De negende etappe begint zondag om 11.55 uur. Zo'n vijf uur, 181,5 kilometer en zeven cols later is de finish in Chambéry.