De Jongh verwacht direct vanuit het vertrek 'oorlog' in negende rit

"Ik denk dat we zondag direct vanuit het vertrek oorlog kunnen verwachten", aldus De Jongh in gesprek met NUsport.

De negende etappe voert van Nantua naar Chambéry over 181,5 kilometer. De renners beginnen meteen met een col van tweede categorie en na elf kilometer is de top van de tweede klim van de dag, een col van derde categorie.

"Het is afwachten wie er goed over de eerste twee klimmen komen en hoe de situatie dan is voor de belangrijke klassementsrenners", zegt De Jongh. "Ik denk dat je vanaf daar de koers kan gaan bepalen."

Gecontroleerd

De oud-sprinter zag dat de toppers in de algemene rangschikking, onder wie zijn kopman Alberto Contador, zaterdag geen pogingen deden om elkaar aan te vallen. Alle grote mannen kwamen op 50 seconden van de Franse winnaar Lilian Calmejane over de streep in Station des Rousses.

"Je kunt wel zeggen dat het stilte voor de storm was", stelt De Jongh. "Er werd heel hard gereden vanuit het vertrek (47,4 kilometer in het eerste uur, red.), er reed een grote groep weg en daarna was het eigenlijk een vrij gecontroleerde koers. Er waren weinig verrassingen, wij hadden wel verwacht dat de ontsnapping vooruit zou blijven."

De ploegleider zag dat Contador geen moment in de problemen kwam in de achtste rit. "Hij staat er goed voor", zegt De Jongh over de Spanjaard, die achtste staat in het algemeen klassement op 52 seconden van geletruidrager Chris Froome. "Hij had zaterdag een goede dag."

Mollema

Bauke Mollema, de meesterknecht van Contador, beleefde juist een wat mindere dag. De Nederlander moest met nog een kilometer of twintig te gaan lossen en kwam uiteindelijk als 72e over de streep, ruim dertien minuten na Calmejane.

"Ik denk dat de mindere dag van Bauke vooral te maken heeft met het snelle vertrek van vandaag", aldus De Jongh. "We hebben hem op het laatste stuk gezegd dat hij rustig naar de finish moest rijden, zodat hij wat frisser is voor de rit van zondag. Laten we hopen dat hij dan een betere dag heeft."

Mollema reed eerder dit jaar al de Giro d'Italia en dus was het al ingecalculeerd dat de Groninger pas in de tweede of derde week zijn piek zou hebben.

"Ik denk dat Bauke het van dag tot dag moet bekijken", zegt De Jongh. "Als het niet gaat, moet hij rustig rijden. En als hij een goede dag heeft, dan zullen we hem optimaal gebruiken."

De negende Tourrit begint zondag om 11.55 uur. In totaal moeten de renners drie steile cols van de buitencategorie over. De top van de laatste klim, de Mont du Chat, ligt op 26 kilometer van de finish.