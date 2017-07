Ten Dam: 'Het is altijd leuk als je meezit in de Tour'

"Als je meezit in de Tour, is het altijd leuk", aldus Ten Dam na de finish in Station des Rousses. "Ik had goede benen en heb een mooie koers gereden met de ploeg."

De 36-jarige renner van Team Sunweb moest diep gaan om zich aan het front te melden, want veel renners hadden door dat een vlucht wel eens kans van slagen zou kunnen hebben. De Fransman Lilian Calmejane won de rit inderdaad vanuit een kopgroep.

"Het was erg lastig om mee te zitten vandaag", zei Ten Dam. "Ik zat op het eerste klimmetje al mee, maar toen kwam het peloton nog terug. Daarna zat ik in een grote groep, want het bleef maar demarreren. Het was de hele dag volle bak koers."

Barguil

Ten Dam had met Warren Barguil ook een ploegmaat mee aan kop van de koers en omdat de Fransman overstak naar de voorste groep, was Ten Dam in het laatste deel van de etappe vooral aan het afstoppen.

"Ik zat wat in het defensief, maar dat is niet erg. Warren heeft een goede koers gereden. Ik kwam met een klein groepje nog op dertig seconden van de koplopers, maar daarna liepen ze weer uit. Ach, morgen is er weer een dag."