Calmejane blij dat hij ondanks kramp Gesink voorbleef in achtste rit

De renner van Direct Energie ging in de slotfase van de tweede bergetappe solo aan de leiding toen hij even zijn benen moest strekken vanwege kramp. Hij slaagde erin om de pijn niet te laten overheersen en behield zijn voorsprong.

"Het ging vandaag hard vanaf de eerste kilometer. In de slotfase was het een mentaal gevecht waarbij ik niet op mocht geven. Dat was nog belangrijker dan hoe mijn benen voelden", aldus Calmejane.

De 24-jarige Fransman, die ook na de finish weer kramp kreeg, boekte in zijn eerste deelname aan de Tour direct een dagsucces. Vorig jaar won hij al een etappe in de Ronde van Spanje.

"Het is ongelooflijk. Sinds de start van de Tour deden we als ploeg mee voorin, maar ik had nooit gedacht dat het tot zo'n succes zou leiden", aldus Calmejane. "Ik hou ervan om de koers leuk te maken en wilde vandaag iets proberen."

Scenario

Het verloop van de 187,5 kilometer lange etappe naar Station des Rousses was anders dan de klimmer had verwacht.

"Ik had nooit rekening gehouden met dit scenario. Toen we met zeven man overbleven dacht ik dat we onderling om de winst zouden strijden, maar om solo te winnen is niet te geloven."

Calmejane vergat ook zijn collega's van Direct Energie niet te bedanken. "Mijn ploeggenoten deden geweldig werk vandaag en ze stonden me toe om mijn droom te realiseren: een etappe in de Tour de France winnen."

In de negende etappe van zondag krijgen de renners opnieuw een zware bergetappe te verwerken, met onder meer zeven cols.