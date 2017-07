Gesink had geen kracht meer om Calmejane van ritzege te houden

"Ik hoorde vanuit de ploegleiderswagen dat hij kramp kreeg, maar ik was zelf ook niet meer okselfris. Ik heb bergen energie, maar tegen die tijd was alles wel zo'n beetje op", zei Gesink voor de camera van de NOS.

De Nederlandse renner van Lotto-Jumbo dacht aanvankelijk nog wel Calmejane bij te kunnen halen op de steile Montée de la Combe de Laisia Les Molunes.

"Ik ging Serge Pauwels en Nicolas Roche al snel voorbij, maar ik kreeg het gat met die knakker net niet dicht. Ik ontplofte een beetje op de slotklim."

Mooie koers

Gesink vond het ondanks zijn tweede plaats "een mooie koers". "Het was lastig om mee te zitten. Eigenlijk loop je op zo'n dag constant achter de feiten aan. Je probeert je krachten te sparen laat af en toe een groepje lopen."

"Ik denk dat ik een superkoers heb gereden. Het plan was om op het einde het gat dicht te rijden. Dat is in het verleden weleens gelukt, maar vandaag helaas niet."

Toch ziet Gesink de komende twee weken met vertrouwen tegemoet. "Er komen nog veel kansen. Vandaag was de eerste. Morgen neem ik waarschijnlijk een snipperdag, voor zover dat mogelijk is in de Tour. Daarna komen er nieuwe mogelijkheden en gaan we hetzelfde spelletje spelen."