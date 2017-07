Fransman Calmejane blijft Gesink voor in achtste etappe Tour

Gesink liet zich vrijwel de hele koers van Dole naar Station des Rousses voorin zien en hield tot het einde zicht op de ritzege. De renner van Lotto-Jumbo verloor op de top van de laatste klim echter de aansluiting met Calmejane.

De 24-jarige Fransman pakte een voorsprong van dertig seconden op Gesink. Calmejane kreeg nog wel een krampaanval in de laatste kilometers naar de finish, maar Gesink had niet meer de energie om het gat te dichten en kwam uiteindelijk 37 seconden later als tweede over de streep.

Voor Calmejane, bezig aan zijn eerste Tour de France, is deze etappezege een van de grootste prestaties uit zijn loopbaan. Hij won in 2016 ook al een rit in de Ronde van Spanje. Gesink won nog nooit een etappe in de Tour.

Froome

Greg Van Avermaet, die vorig jaar in een vergelijkbare rit nog op indrukwekkende wijze de sterkste was, deed dit keer niet mee om de ritzege. De Belg liet zich net als Gesink bijna de hele koers voorin zien, maar moest lossen op de slotklim.

In het algemeen klassement bleven verschuivingen beperkt. Froome behoudt de gele trui met twaalf seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Geraint Thomas en 14 seconden op de Italiaan Fabio Aru van Astana.

Aanvalspogingen

De beginfase van de tweede bergrit deze Tour werd gekenmerkt door vele mislukte aanvalspogingen. Onder anderen Van Avermaet waagde een poging, maar het peloton voerde een hoog tempo en gunde de vluchters geen ruimte.

De bergetappe was vooral voor de sprinters een zware kluif. Onder anderen Lotto-Jumbo renner Dylan Groenewegen moest al vroeg lossen en kon niet meedoen in de eerste tussensprint die werd gewonnen door André Greipel. De Duitser troefde Michael Matthews en groenetruidrager Marcel Kittel af.

Pas na 75 kilometer koers vormde zich een kopgroep. De grote formatie van dertig renners, die bestond uit onder anderen Gesink, Laurens ten Dam en Koen de Kort, pakte drie minuten op het peloton met daarin de klassementsrenners.

Die kopgroep bleef niet lang intact tijdens het beklimmen van de Col de la Joux en de Côte de Viry en het was lange tijd stuivertje wisselen voorin. Ook Gesink moest zich laten zakken, maar met nog 45 kilometer te gaan knokte de renner van Lotto-Jumbo zich terug in de kopgroep, die op dat moment nog maar acht renners telde.

Slotklim

Lange tijd kwam de voorsprong van de kopgroep op de klassementsrenners niet in gevaar, maar die laatste groep voerde het tempo op en verkleinde de achterstand met nog 35 kilometer te gaan tot anderhalve minuut.

Op 25 kilometer voor de meet kreeg de kopgroep te maken met de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes, 11 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4 procent. De renners voorin kregen het steeds moeilijker en onder anderen Van Avermaet en Nicolas Roche moesten lossen. Gesink handhaafde zich in eerste instantie voorin, maar moest Calmejane alsnog laten wegrijden.

De Fransman vergrootte de voorsprong op Gesink geleidelijk tot maximaal een halve minuut op de top van de klim, circa tien kilometer voor de finish. Een krampaanval van Calmejane op het laatste vlakke gedeelte leek de kansen op een ritzege van Gesink weer te vergroten, maar de eveneens vermoeide Nederlander kwam niet meer in de buurt en moest zich tevreden stellen met de tweede plek.

In de negende etappe van zondag krijgen de renners opnieuw een zware bergetappe te verwerken, met onder meer zeven cols.