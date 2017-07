Mollema beseft dat kopman Contador moet presteren in bergritten

"We hebben La Planche al gehad, maar dat was één explosieve klim. Dit is de eerste dag dat het bijna de hele dag op en af gaat en het is een lastige finale", keek Mollema voor de start in Dole vooruit.

De Groninger van Trek-Segafredo rijdt voor het eerst in jaren een grote ronde in dienst van een kopman, in dit geval Contador. Naar de vorm van de Spanjaard, momenteel achtste in het algemeen klassement, blijft het vooralsnog gissen.

"Hij staat er op zich goed voor", meende Mollema. ''Alberto verloor wel in de tijdrit en op La Planche 6 seconden, maar dat is te overzien. Zeker na morgen weten we meer, dat is toch een soort koninginnenrit. Als je daar veel tijd verliest, wordt het lastig. Ik denk dat hij mee kan met de besten."