Froome denkt dat verhoudingen duidelijk zullen zijn na zwaar Alpenweekend

"De komende twee dagen zijn een belangrijk blok in deze ronde", aldus Froome vrijdag na de zevende etappe, die wederom eindigde in een massasprint en een zege voor Marcel Kittel. "Vooral de rit van zondag zal heel bepalend zijn. Dan moeten we heel veel klimmen en zal er veel schade zijn."

Het Alpenweekend begint zaterdag met een rit van 187,5 kilometer van Dole naar Station des Rousses. Onderweg komen de renners een col van derde, een col van tweede en een col van eerste categorie tegen. De top van die laatste klim ligt op twaalf kilometer van de streep.

Zondag is de etappe 181,5 kilometer lang en liggen er liefst drie zeer steile cols van buitencategorie op de route van Nantua naar Chambéry. Ook die rit eindigt niet bergop.

"Na dit weekend weten we precies waar iedereen staat", zegt Froome, die in het klassement een voorsprong van twaalf seconden heeft op zijn ploegmaat Geraint Thomas en veertien seconden op de nummer drie Fabio Aru. De eerste negen renners staan nog binnen de minuut.

"Het zit nog te dicht bij elkaar om te zeggen wie mijn grootste concurrent is", stelt Froome, die jaagt op zijn derde Tourzege na 2013, 2015 en 2016. "Op dit moment staat Aru het dichtst bij me, maar na zondag weten we zeker wie mijn naaste belager is."

Droomscenario

Team Sky werd vrijdag pas de derde ploeg in de laatste veertig jaar die in de eerste zeven dagen van de Tour steeds de gele trui in zijn bezit had, na Team CSC in 2007 en RadioShack in 2012.

In die twee gevallen was het Fabian Cancellara die in zijn eentje de hele eerste week de klassementsleider was, nu reed Thomas eerst drie dagen in het geel en is Froome sinds woensdag de nummer één in de algemene rangschikking.

"Het is een droomscenario dat het team de gele trui al vanaf het begin van de Tour in zijn bezit heeft", aldus Froome. "Deze eerste week is een geweldige ervaring geweest."

Volgens de Brit heeft het verdedigen van de gele trui nog niet heel veel energie gekost. "We hebben niet veel kopwerk hoeven te doen, omdat er vijf dagen waren waarop de sprintersploegen de koers controleerden. En woensdag in de etappe met aankomst op La Planche des Belles Filles nam BMC het initiatief."

"De jongens zijn dus nog relatief fris en dat is zeer prettig", vervolgt Froome, die ook totaal geen problemen heeft met de hitte van de laatste paar dagen. "Ik houd van deze warmte. Dit is wat mij betreft hoe de Tour moet voelen: als hete zomerdagen. Ik hoop dat het zo blijft."

De achtste etappe van de Tour gaat zaterdag van start om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.