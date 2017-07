Groenewegen denkt aan andere strategie na teleurstellende zesde plek

De 24-jarige renner van Lotto-Jumbo twijfelde of hij een andere strategie had moeten toepassen. "Misschien had ik zelf eerder aan moeten gaan", zei Groenewegen bij de NOS.

"Nu ging ik pas op 150 meter voor de finish staan. Misschien moet ik denken dat die anderen ook wel eens moe worden."

De Amsterdammer stelde dat hij wat sneller beslissingen moet nemen in de massasprint. "Ik moet gewoon eens leren als ik de vrijheid heb om ervoor te gaan."

"Ik zat in het wiel van Alexander Kristoff. Dat was wel goed", vervolgde hij. "Maar misschien moet ik gewoon een keer gaan sprinten en dan maar kijken waar het schip strandt.

Benen

Groenewegen liet tevens weten dat hij niet over de beste benen beschikte. "Het was een vrij snelle en lange sprint. Ik had geen geweldige benen, ze voelden niet honderd procent. Maar toen we gingen sprinten, ging het wel."

Hij eindigde donderdag eveneens als zesde. Zijn vijfde plaats in de tweede etappe is tot dusver zijn beste resultaat tijdens deze editie van de Tour.

De Nederlander hoopt in de volgende sprints op een beter resultaat. "Ook al zijn Kittel en Démare heel sterk, ik wil altijd meer. Daar gaan we voor."

In de volgende twee etappes trekt het peloton de bergen in. "Het wordt nu twee dagen overleven en dan hoop ik er weer te staan", aldus Groenewegen.