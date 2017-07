Saaie Touretappes? 'Ik zou adviseren om pas om 16.00 uur in te schakelen'

Laurens ten Dam had vrijdagochtend wel een advies voor alle journalisten die ook in de zevende etappe weer vrezen voor een saaie etappe.

"Waarom rijden jullie niet naar de finish, legen 1 of 2 flessen bourgogne bij de lunch... Doe een powernap, en tune in het laatste uur", schreef de 36-jarige renner van Team Sunweb op Twitter.

Een paar uur later, voor de start van rit zeven in Troyes, nam Ten Dam uitgebreid de tijd om zijn tip toe te lichten. "Als ik de verhalen mag geloven, ging Jean Nelissen vroeger naar de Tour met de Michelingids op zijn schoot."

"Hij zocht een mooi restaurant uit, dronk een goede fles wijn en had waarschijnlijk Radio Tour aanstaan. In het laatste uur ging hij dan eens kijken en schreef hij een verhaal. Ik denk dat dat vandaag ook goed genoeg zal zijn, en dan heb je ook nog wat van Frankrijk gezien."

Wandeletappes

Roy Curvers kan zich nog herinneren dat hij vroeger als klein jongetje in juli bij het zwembad lag en af en toe eens aan de badmeester ging vragen hoe het ervoor stond in Tour. "Die zei dan: 'Het is weer een wandeletappe"', kijkt de 37-jarige Limburger in gesprek met NUsport terug. "Dus wandeletappes zijn echt niet alleen van deze tijd."

Toch was er de afgelopen dagen veel geklaag over de saaie sprintersetappes, die allemaal volgens hetzelfde patroon verlopen: een klein groepje (of zelfs maar één renner) krijgt beperkte ruimte van het peloton, de sprintersploegen contoleren en pakken de kopgroep binnen de laatste tien kilometer terug, waarna er een massasprint volgt.

"Op de fiets gaat het waarschijnlijk sneller voorbij dan voor de mensen thuis", glimlacht Curvers, die wel een verklaring heeft voor de toegenomen klachten over de amusementswaarde. "Ik denk dat het vooral komt doordat alle ritten dit jaar vanaf kilometer nul op tv zijn."

Zijn ploeggenoot Ten Dam is het daarmee eens. "Toen ik een kleine jongen was, kwamen de sprintersritten alleen de laatste twee uur op tv. Daarvoor luisterde je een beetje naar Radio Tour om te horen wat er gebeurde."

"Nu is het van start tot finish live, en we kunnen niet 3500 kilometer volle bak door Frankrijk rijden. Er zitten dus ook saaie stukken tussen. Ik zou adviseren om - ook vandaag - rond 16.00 uur in te schakelen, dan is er genoeg te zien."

"Er is ook meer op de wereld dan alleen wielrennen. Volgens mij kun je vandaag in Nederland mooi naar het strand met de radio aan. En dan kijk je de finale einde middag of 's avonds op tv."

Amusementswaarde

Het belooft vrijdag weer een lange zit te worden, want de renners moeten tussen Troyes en Nuits-Saint-Georges 213,5 kilometer afleggen. Ook etappe twee (203,5), etappe drie (212,5), etappe vier (207,5) en etappe zes (216) rondden de kaap van de tweehonderd kilometer.

"Ik zou er geen probleem mee hebben als de etappes 160 kilometer zouden zijn", aldus Curvers. "Zeker in een vlakke etappe zou de lengte geen verschil maken. En misschien maakt dat het aantrekkelijker voor de mannen die willen ontsnappen, dat ze niet zes uur op kop rijden voor niks. Ik zou het overwegen als ik het hier voor het zeggen had, maar dat heb helaas ik niet."

Ten Dam benadrukt dat lange etappes bij de Tour horen. "Een grote ronde is 3500 kilometer. Ik zou het zonde vinden als ze er 2000 kilometer van maken. Nu zie je straks in de derde week renners erdoorheen zakken. Als we alleen ritjes van honderd kilometer gaan rijden, wordt niemand moe."

Bovendien is Tourorganisatie ASO op zoek naar een parcours door heel Frankrijk, en naar steden die genoeg geld neer willen leggen om start- of finishplaats te mogen zijn. "Ik snap het sentiment dat nu heerst, maar in de jaren tachtig had je altijd vijf etappes van 250 kilometer", stelt Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek.

"Het doel van de Tourorganisatie is niet dat ze ritten van 200 kilometer hebben. Het doel is dat ze bij de steden komen waar er financieel draagvlak is voor een dergelijke evenement. Dat hoort erbij, daar moeten we niet over klagen. En ik ga ervan uit dat de Tourorganisatie ook prioriteit geeft aan de amusementswaarde; zij zitten niet voor hun lol tweehonderd kilometer in de auto bij 37 graden."

Praatje

Terwijl tv-kijkers donderdag urenlang naar drie kansloze vluchters keken, vermaakten de renners in het peloton zich met een gesprekje hier en een praatje daar.

"Ik heb gisteren een tijdje naast Mathias Frank gereden en over Californië gepraat", aldus Ten Dam, die in 2016 een jaar in de Amerikaanse staat woonde. "We hebben een gemeenschappelijke kennis in Santa Cruz en ik heb 'm op het hart gedrukt om daar toch nog een keer heen te gaan."

"Ik vind zo'n lange, vlakke etappe niet zo heel erg. Ik ben lekker aan het fietsen, kijk wat om me heen en maak een praatje. En als de finale begint, gaat de adrenaline weer wat stromen en is het meestal ook leuk om naar te kijken."

Achter het peloton, in de ploegleiderswagens, kan de verveling soms wel wat toeslaan, geeft Bahrain-Merida-ploegleider Tristan Hoffman toe.

"Ik rijd deze Tour in de tweede ploegleidersauto", zegt de Nederlander met een grote glimlach, "en ik ben heel blij dat ik Spotify in mijn auto heb."