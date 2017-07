Van Emden ziet vanwege zwaar parcours af van WK tijdrijden

Het parcours in Bergen is volgens de renner van Lotto-Jumbo te zwaar. De wereldtitelstrijd voor mannen is opwoensdag 20 september.

"Ik had best ambitie om te vlammen op het WK, maar Thorwald is de omloop gaan bekijken en zijn bevindingen waren voldoende om te zeggen dat ik daar geen schijn van kans maak", zei Van Emden vrijdag.

"De laatste drie kilometer naar de aankomst hebben een stijgingspercentage van negen procent. Dat wordt 'm echt niet voor mij. Het is het wereldkampioenschap hè, niet een Nederlandse titel waar het om gaat."

De 32-jarige Van Emden geldt als tijdritspecialist. Hij won in mei de slottijdrit in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro d'Italia. In de openingstijdrit van de Tour de France slaagde hij er vorige week niet in om het podium te halen. Hij werd toen zevende.

Twintigste

Van Emden beseft dat hij bij het WK vanwege het zware parcours niet mee zou doen om de prijzen. "Als het super zou gaan met me, zou ik wellicht de vijfde tijd hebben aan de voet van de klim. Nou, dan weet ik dat ik aan de meet twintigste of zo ben."

"Het heeft geen zin. Ik heb Veneberg gezegd dat hij beter iemand als Stef Clement kan meenemen. Die rijdt dit seizoen super en zeker drie keer zo hard bergop."

De Duitser Tony Martin verdedigt in september zijn wereldtitel in Noorwegen. Hij pakte vorig jaar in Doha voor de vierde keer in zijn loopbaan de regenboogtrui.