Sky-ploegleider Knaven ziet Aru nog niet als grootste uitdager Froome

De Italiaan Fabio Aru maakte woensdag in de eerste bergrit naar La Planche des Belles Filles grote indruk met een ritzege. Hij wist een gat van zo'n vijftien seconden te slaan.

Of de coureur van Astana ook in de komende weken een belangrijke uitdager voor geletruidrager Chris Froome wordt, is volgens Knaven nog even afwachten.

"Die klim vertelde natuurlijk niet alles over de krachtsverhoudingen. Als je twee, drie of vier cols over moet die bovendien langer zijn, kan alles anders komen te liggen", keek Knaven vooruit.

De ritten van dit weekend zeggen volgens de oud-coureur vermoedelijk een stuk meer. "Met name zondag wordt het een serieuze dag met de Grand Colombier en de Mont du Chat, twee lastige bergen. Ik denk dat iedereen wil aanvallen om verschillen uit te bouwen."

Aru

"De beklimming van La Planche gaf wel een indicatie van hoe goed iemand is, of minder in vorm. Maar je kunt niet zeggen dat Aru nu op basis van zijn zege op La Planche een gevaarlijkere kandidaat is dan de rest. Hij stond al op een lijst bij ons met kandidaat-Tourwinnaars."

Wat Nairo Quintana deze Tour kan, is volgens Knaven lastig in te schatten. "Die reed de Giro voor het klassement omdat hij denkt dat het een goede voorbereiding is op de Tour. Zo kun je voor alles een uitleg geven. Misschien pakt het goed uit."

Sky zou zoiets nooit doen met Froome, zei Knaven. "Als je echt voor het klassement rijdt in de Giro, mag je geen dag verzaken. Dat is mentaal zwaar, en wordt het nog meer als je ook nog verliest."