Kittel sprint naar tweede ritwinst in Tour de France

De Duitser van Quick-Step Floors troefde in de sprint de Fransman Arnaud Démare (FDJ) en zijn landgenoot André Greipel (Lotto Soudal) af. Eerder won Kittel al de tweede etappe.

Voor de 29-jarige Kittel is het zijn elfde ritzege in totaal in de Tour. Hij evenaart daarmee Greipel en nadert de Duitse recordhouder Erik Zabel. Die was twaalf keer de snelste in een Touretappe.

De Nederlandse sprinttroef Dylan Groenewegen kwam er niet aan te pas. De sprinter van Lotto-Jumbo moest zich tevredenstellen met de zesde plaats. Ook de Noor Alexander Kristoff (Katusha) en de Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) bleven hem nog voor.

Froome

Chris Froome kwam in de vlakke rit niet in de problemen. De Britse kopman van Sky start ook vrijdag weer in de gele trui. Hij verdedigt een voorsprong van twaalf seconden op zijn teamgenoot Geraint Thomas.

Ook de overige kopmannen liepen geen schade op, waardoor de top van het algemeen klassement onveranderd bleef.

De rit ging over 216 kilometer van Vesoul naar Troyes. Onderweg moest het peloton twee heuvels over, maar die waren niet zwaar genoeg om de sprinters te verontrusten.

Het was de eerste massasprint sinds het veelbesproken incident tussen Peter Sagan en Mark Cavendish in de vierde etappe. Sagan reed daarbij Cavendish in de hekken en werd uit de Tour gezet. De Brit liep een gebroken schouderblad op en is eveneens uit koers. Ditmaal verliep de sprint zonder incidenten.

Vluchters

De Fransman Perrig Quemeneur (Direct Energie), de Belg Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE-Emirates) vormden de kopgroep van de dag. Dat trio wist al vroeg weg te rijden.

De ploegen van sprinters als Kittel en Greipel hielden de marge echter constant beperkt. Veel meer dan vier minuten kregen de drie vluchters niet. Op 3 kilometer van de meet zat hun avontuur erop.

Vervolgens was het de beurt aan de sprintersploegen om hun rappe mannen voorin af te zetten. Tegen de sprint van Kittel was echter niemand opgewassen. De Duitser kon al ruim voor de meet rechtop zitten en zijn arm in de lucht steken. Hij versloeg de concurrentie met meer dan een fietslengte verschil.

Vrijdag gaat de Tour verder met opnieuw een vlakke rit. Die gaat over 213 kilometer van Troyes naar Nuits-Saint-Georges.