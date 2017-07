Bora wil via sporttribunaal CAS Sagan terug in de Tour krijgen

Sagan werd dinsdag na de vierde etappe gediskwalificeerd door de Touroganisatie, nadat hij in de eindsprint schuldig werd bevonden aan de valpartij van Mark Cavendish. De Britse sprinter brak daarbij zijn schouderblad en moest opgeven.

Volgens de verklaring van Bora is Sagan "niet schuldig aan de val van Cavendish, laat staan dat hij het opzettelijk deed". De wereldkampioen heeft volgens het Duitse team niets verkeerd gedaan. "Sagan bleef tijdens de sprint op zijn lijn en kon Cavendish niet zien aan zijn rechterzijde."

Volgens Bora heeft de jury incorrect gehandeld. "De wedstrijdcommissie mag alleen een besluit nemen als de vermeende dader gehoord is, zodat hij zijn kijk op de zaken kan geven. Sagan heeft nooit de gelegenheid gekregen om zijn verhaal te doen bij de jury."

Monaco

Bora stapte woensdagochtend voor de start van de vijfde etappe al naar het CAS, in de hoop dat de diskwalificatie van Sagan nog ongedaan gemaakt kon worden. Het sporttribunaal deed echter nog geen uitspraak, waardoor Sagan de vijfde etappe van woensdag en de zesde etappe van donderdag miste.

Sagan is na zijn uitsluiting naar zijn huis in Monaco vertrokken. Hij is klaar om spoedig weer aan te sluiten in het Tourpeloton, indien het CAS zijn diskwalificatie wordt teruggedraaid. In de historie van de Tour is zoiets nooit eerder gebeurd.

Sagan en Cavendish hebben zich verzoend na het incident van dinsdag. De Slowaak zei op Twitter te hopen dat de Brit spoedig herstelt en kijkt ernaar uit om weer tegen de Brit te sprinten. Cavendish accepteerde de excuses die Sagan kort na de valpartij aanbood.

Het is onbekend wanneer het CAS zich over de zaak buigt.