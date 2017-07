Chavanel passeert Voigt en nadert record Van Impe met meeste Tourdagen

Met dat aantal is de coureur van Direct Energie Jens Voigt gepasseerd op de eeuwige ranglijst. De Duitser, die tot zijn 43e actief was in het wielerpeloton, kwam tot 334 koersdagen.

Chavanel is de Belg Lucien Van Impe genaderd tot op zes koersdagen. Die kwam tot 341 dagen in de Tour de France, waardoor Chavanel nog dit jaar de recordhouder kan worden.

Dan moet de Fransman het nog minstens zien vol te houden tot en met de twaalfde etappe. Die rit, van Pau naar Peyragudes, wordt volgende week woensdag verreden. Als hij ook in de etappe daarna van start gaat, onttroont hij Van Impe.

Drie etappezeges

De Belg was overigens wel een stuk succesvoller in de Tour. De 70-jarige Van Impe won de ronde in 1976 en boekte in totaal negen ritzeges.

Chavanel won drie etappes en droeg in 2010 even de gele trui. Hij reed zijn eerste Tour in 2001 en stond sindsdien altijd aan de start. Alleen in 2007 en 2012 reed hij de ronde niet uit.

Overigens evenaarde Chavanel deze Tour al een ander record, namelijk dat van meeste Tourdeelnames. De teller staat op zeventien en daarmee deelt hij het record met George Hincapie, Stuart O'Grady en Voigt. Joop Zoetemelk deed zestien keer mee.

Volgend jaar kan Chavanel, die vorige maand zijn contract bij Direct Energie met een jaar verlengde, het record alleen in handen krijgen.