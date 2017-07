Gesink reed 'lekker rustig' La Planche des Belles Filles op

"Ik heb de laatste klim lekker rustig opgereden", aldus Gesink, die als 91e eindigde in de eerste bergop aankomst van deze Ronde van Frankijk op La Planche des Belles Filles.

"Ik weet daardoor niet precies hoe het met mijn vorm is, maar dat was ook niet het doel van vandaag. Ik heb mijn ploeggenoten George Bennett en Primoz Roglic in een goede positie afgezet aan de voet van de klim en dat was prima. Voor de rest voel ik me goed."

Gesink is dit jaar voor het eerst in zijn carrière niet als klassementsrenner, maar als rittenkaper afgereisd naar de Tour, een rol die een halfjaar geleden al naar buiten werd gebracht door zijn ploeg.

Ophouden

Toch blijft het voor de buitenwereld raar om te zien dat een renner van het kaliber Gesink het bewust laat lopen in 'La Grande Boucle' en dus moest de Varssevelder de afgelopen dagen constant vragen beantwoorden over hoeveel tijd hij deze rit nu weer ging verliezen.

"Jullie moeten zelf weten of jullie je daar druk om maken", zei Gesink. "Ik probeer me te focussen op mijn doelen en die zijn verderop in deze Tour."

"Ik heb nooit gezegd dat ik in deze etappe goed wilde zijn of mee wilde zitten. Als mensen daar dan naar vragen, is mijn antwoord duidelijk. Ik kan het niet anders maken dan dat het is."

Gesink gaf voor de Tour al aan dat hij vijf of zes zware bergritten in de Alpen en de Pyreneeën heeft aangekruist om mee te zitten in een ontsnapping om op die manier voor etappewinst te gaan.

"Ik probeer me te focussen op hard rijden in de bergetappes en niet op een korte springschans in de eerste week van de Tour. Je kunt vragen hoeveel tijd ik morgen ga verliezen en hoeveel tijd overmorgen, maar naar mijn idee kunnen we daar nu wel over ophouden. Het klassement is gewoon niet interessant voor mij."

BMC

Gesink zag in het koersverloop van de eerste bergrit bovendien bevestiging dat het de juiste keuze was om woensdag niet al te proberen voor de ritzege te gaan. Winnaar Aru kwam uit de groep met favorieten, nadat BMC de hele etappe hard op kop had gereden om de kopgroep niet te veel ruimte te geven.

"De koers verliep zoals we dachten dat hij zou verlopen", aldus Gesink. "We dachten al dat de ontsnapping het niet zou redden. Het was zoals verwacht een gesloten koers."

De Nederlander keek er niet van op dat BMC de koers controleerde, en niet Team Sky van de oude geletruidrager Geraint Thomas en de nieuwe geletruidrager Chris Froome.

"Of het nou Sky of BMC is die controleert; uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit", stelde Gesink. "Maar het geeft in ieder geval aan dat Richie Porte (de kopman van BMC, red.) zich goed voelt."