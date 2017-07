Porte vindt dat Team Sky minder sterk oogt dan vorig jaar

"Froome is sterker dan we recent van hem hebben gezien, maar zijn ploeg Sky oogt juist minder sterk dan vorig jaar", constateerde Porte na de eerste bergrit in de Ronde van Frankrijk.

BMC controleerde woensdag de koers om Porte de beste papieren te geven voor de ritzege. Hij liet zich in de laatste kilometers echter verrassen door Fabio Aru, die ontsnapte op de slotklim en naar de zege soleerde op La Planche des Belles Filles.

Porte kwam uiteindelijk iets na Froome als vierde over de finish. "Mijn teamgenoten waren ongelooflijk goed vandaag", zei Porte. "BMC reed als een eenheid. Ik verwachtte zelf iets meer van deze rit, maar ik kan tevreden terugkijken op de eerste bergetappe."

Tactiek

Ploegleider Valerio Piva vindt dat BMC de aangewezen ploeg was om de koers te maken. Onder aanvoering van de Amerikaanse formatie gaf het peloton de kopgroep, met daarin onder anderen Dylan van Baarle, geen grote voorsprong.

"De kopgroep kreeg veel vrijheid van Sky, maar wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen door de vluchters binnen handbereik te houden", aldus Piva. "Wij wilden vandaag graag de rit winnen met Porte, en als we niet achter de kopgroep aangingen was die kans verkeken."

Piva verwacht dat er voor Porte deze Tour nog meer kansen liggen. "Richie is goed en de Tour is nog lang. Nu Froome in het geel zit, moet Sky gaan controleren. De druk ligt nu dus bij hen."

Donderdag worden Froome en Porte waarschijnlijk niet echt op de proef gesteld. De zesde etappe van deze Tour, over 216 kilometer van Vesoul naar Troyes, is vlak en eindigt waarschijnlijk met een massasprint.