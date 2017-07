Ten Dam had te goede benen om bewust tijd te verliezen

"Het was een leuke dag, ik had goede benen", aldus Ten Dam, die tot minder dan drie kilometer van de streep boven op La Planche des Belles Filles bij de groep met favorieten wist te blijven.

"Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik zou aanklampen in de finale, maar ik dacht: misschien is dit wel de laatste keer in de Tour dat ik goede benen heb aan de voet van een slotklim, dus ik blijf er maar aanhangen."

Team Sunweb, de ploeg van Ten Dam, richt zich deze Ronde van Frankrijk volledig op ritzeges en dus hadden de ploegleiders liever gezien dat de ervaren Groninger wat meer tijd had verloren dan de 1 minuut en 39 seconden die hij nu moest toegeven op ritwinnaar Fabio Aru.

"Maar wie weet zit ik zaterdag of zondag mee, laten ze me rijden, ben ik de best geklasseerde renner in de kopgroep en sta ik in het geel", zei Ten Dam. "Laat ik het zo zeggen: ik houd mijn opties open."

Wattages

De nummer negen van de Tour van 2012 hoopt dat hij met zijn huidige vorm deze ronde nog een kans krijgt om voor het eerst in zijn lange loopbaan een Tourrit te winnen.

"Ik hoop dat de benen zo blijven. Ik ben het hele jaar al constant en normaal kan ik dat volhouden tot Parijs. Ik hoop een keer mee te zitten in een goede ontsnapping en dan met dezelfde wattages omhoog te rijden als vandaag."