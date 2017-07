Froome prijst zijn ploeg na veroveren leiderstrui in eerste bergrit

De Britse formatie domineerde in de finale van de vijfde etappe. Toch moest Froome in de strijd om de ritzege zijn meerdere erkennen in Fabio Aru, die twee kilometer voor de finish bergop demarreerde.

Froome kon de Italiaan niet bijbenen en eindigde uiteindelijk als derde achter Daniel Martin. Toch was de Brit content met de laatste kilometers. "Vandaag zaten we in de finale met zes man. Dat doet geen ploeg ons na en het geeft vertrouwen", aldus Froome.

"We hebben sinds de eerste dag de gele trui", doelt de kopman van Sky op ploegmaat Geraint Thomas, die de eerste vijf ritten het geel droeg. "Maar ik denk niet dat wij elke dag de koers moeten controleren. Vandaag deed BMC dat, morgen zullen de ploegen van de sprinters het weer doen."

Spanning

Froome vindt niet dat de spanning in de Tour is afgenomen, nu hij aan de leiding gaat. "De verschillen zijn nog klein. We hebben nu een glimp gezien van hoe iedereen ervoor staat. De organisatie zal krijgen waar ze op hoopte: een spannende strijd. De Tour is nog lang niet voorbij."

Dat Aru uiteindelijk de vijfde rit op zijn naam schreef, had Froome niet direct verwacht. "Hij koos het juiste moment, maar we hebben hem misschien iets te veel ruimte gegeven. We moeten hem nu zeker in de gaten houden."