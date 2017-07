Aru ziet langgekoesterde wens in vervulling gaan na 'heel zware klim'

"Ik had al eens etappes in de Giro d'Italia en de Vuelta gewonnen, maar nog niet in de Tour. Ik heb wel heel vaak aan deze ritzege gedacht, dus ik ben heel erg blij", aldus Aru na afloop van de eerste bergrit deze Tour.

Aru demarreerde op twee kilometer van de finish en liet onder anderen Chris Froome achter zich. De kopman van Astana kwam vervolgens alleen over de finish op La Planche des Belles Filles.

Aru won in zijn loopbaan al drie etappes in de Giro en twee in de Vuelta a España. In 2015 schreef hij de Ronde van Spanje ook op zijn naam door onder anderen Tom Dumoulin af te troeven.

Rijtje

"Deze bergrit in de Tour ontbrak nog in het rijtje van gewonnen etappes in grote rondes", zei Aru, die met zestien seconden voorsprong op Daniel Martin over de finish kwam.

"Ik zette de aanval in met nog drie kilometer te gaan, want ik wist dat het om de laatste kilometers ging. Eigenlijk ben ik zelf ook verbaasd, want de laatste klim was verschrikkelijk zwaar."

Aru had dan ook niet direct verwacht dat hij de eerste bergrit van deze Tour zou winnen. "Ik wilde vooral mijn rivalen testen, maar het is een geweldige dag geworden."