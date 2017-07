Vluchter Van Baarle geniet van Nederlandse aanmoedigingen op slotklim

"Er stonden de hele klim superveel mensen, dat was erg leuk", zei Van Baarle nadat hij als 117e over de finish was gekomen in de vijfde etappe. De renner van Cannondale-Drapac kwam op de steile Vogezencol ook veel landgenoten tegen.

"Ik heb vaak mijn naam gehoord. Normaal is het altijd even afwachten of ze Dylan Groenewegen of Dylan van Baarle bedoelen. Groenewegen herkennen ze wat sneller", lachte Van Baarle. "Ik ga er nu maar vanuit dat ze het tegen mij hadden. Groenewegen zat namelijk niet in mijn groep."

De klassiekerspecialist had de tijd om op het publiek te letten, want toen hij eenmaal overvleugeld was door het peloton kon hij rustig naar de finish fietsen.

"Ik werd aan het begin van de klim gelost en verlies elf minuten op 5,6 kilometer. Dan weet je het wel", stelde Van Baarle met een glimlach. "De jongens zeiden van te voren dat een superlastige klim was, maar het viel me eigenlijk wel mee. Natuurlijk is hij steil, maar het ging wel. Ik had alleen wel graag een lichter verzet gehad."

Gesloten koers

Van Baarle heeft in zijn derde Tour een vrije rol bij zijn Amerikaanse ploeg en daar maakte hij woensdag voor de eerste keer gebruik van. De Zuid-Hollander reed samen met Edvald Boasson Hagen, Thomas de Gendt, Philippe Gilbert, Jan Bakelants, Thomas Voeckler, Mickaël Delage en Pierre-Luc Périchon het grootste deel van de vijfde rit op kop.

"Het was niet de makkelijkste dag om een keer mee te zitten", gaf Van Baarle toe. "En ik had ook niet de minste renners bij me."

"Het was niet superlastig tot het eerste klimmetje, maar daarop voelde ik al dat die andere mannen net wat harder bergop reden dan ik. Ik wist dat het in deze kopgroep lastig zou worden om te winnen."

De vluchters kregen bovendien niet veel ruimte door de controle van BMC in het peloton. "Ze lijken de eerste dagen van deze Tour bang voor de kopgroepen", constateerde Van Baarle. "En in zo'n eerste bergrit is het meestal een gesloten koers. Maar je weet van tevoren natuurlijk niet hoeveel voorsprong ze je gaan geven."

Uran

De Nederlander hoorde na de finish dat zijn ploegmaat Rigoberto Uran tegen de verwachtingen in tot het einde bij de groep met favorieten was gebleven. De Colombiaan eindigde als zevende.

"Hij heeft helemaal niet aangegeven dat hij in deze Tour voor een klassement wil gaan", zei Van Baarle. "Hij heeft ook geen hulp nodig van ons. Ja, dat is wel supermakkelijk voor mij."

De Cannondale-renner is daarom niet bang dat hij zijn vrije rol voor deze Tour kwijt zal raken omdat hij voor het klassement van Uran moet gaan werken.

"Natuurlijk moeten we hem iets meer gaan beschermen, maar hij heeft gewoon niet zoveel hulp nodig. Ik denk dat mijn rol hetzelfde blijft. Normaal gesproken is dit niet de laatste keer dat ik vooraan zit deze Tour."