Ontspannen Mollema voelt benen beter worden in eerste bergrit

"Ik vond het wel lekker gaan vandaag. We zaten goed in de eerste paar kilometer van de klim en ik kond bijblijven tot 2,5 kilometer voor de top. Dat was wel een beetje wat ik van tevoren had verwacht", aldus Mollema na afloop.

De renner van Trek-Segafredo zag Fabio Aru de vijfde etappe met aankomst op La Planche des Belles Filles winnen. Contador, kopman van Trek, moest lossen in de slotkilometers en eindigde uiteindelijk als achtste.

Mollema is vooral blij dat het peloton na een tijdrit en enkele sprintetappes eindelijk een bergrit voor de wielen kreeg. "De afgelopen dagen had ik niet echt een doel in de koers, dus dan zijn de benen vaak ook niet zo goed. Klimmen is wat ik graag doe, dus dan voelen de benen een stuk beter."

Knecht

Mollema is tevreden met de rol die hij momenteel vervult in de Tour. De Groninger ging in de laatste edities van de Ronde van Frankrijk altijd voor het klassement, maar dit jaar moet hij zich in dienst stellen van Contador.

"Het is anders, maar wel leuk hoor", zegt Mollema, die in mei nog als zevende eindigde in de Giro d'Italia. "Je bent de hele dag wat minder gestresst. Natuurlijk moet ik nog steeds hard rijden, maar ik hoef niet elke rit tot de finish maximaal door te rijden. Dit is een stuk meer ontspannen."

Mollema hoopt in de andere bergetappes deze Tour meer van waarde te kunnen zijn voor zijn ploeg. "Daar kijk ik echt naar uit. Op andere dagen kan ik dan weer wat krachten sparen. Dit was de eerste klim in lange tijd voor mij, dus ik ga nog wel verbeteren."