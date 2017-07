Cavendish vindt diskwalificatie Sagan 'moedig besluit' van Tourjury

In eerste instantie kreeg Sagan een tijdstraf en een lagere eindklassering in de vierde etappe (115e plek), maar later op de avond werd de renner van Bora-Hansgrohe alsnog gediskwalificeerd.

"Er is veel moed voor nodig om de wereldkampioen uit de Tour te zetten", beseft Cavendish, die bij zijn harde val een schouderbreuk opliep en net als Sagan de Tour moest verlaten.

Een straf voor Sagan was volgens de renner van Dimension Data dan ook niet zijn eerste zorg. "Dat was mijn vinger. Ik bloedde enorm, het leek wel een scène uit een horrorfilm."

Excuses

Cavendish kreeg na afloop het verwijt dat hij Sagan wilde passeren terwijl daar geen ruimte voor was, maar de dertigvoudig etappewinnaar in de Tour vindt niet dat hem enige blaam treft.

''Ik weet precies wanneer ik erlangs kan", beweert Cavendish. "Ik waardeer het dat Sagan zijn excuses aanbood. Ik was verward over die actie. Ik heb het er met hem over gehad. Maar of het nu wel of niet bewust was, het zag er niet goed uit."