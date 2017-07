Nederlands jurylid UCI eens met uitsluiting Sagan

De Slowaak werd dinsdag door Tourorganisator ASO na de vierde etappe naar huis gestuurd omdat hij Mark Cavendish tijdens de eindsprint met zijn elleboog de hekken in duwde. Woensdagochtend stelde Sagan in een korte persverklaring de uitsluiting te aanvaarden.

Bruin is commissaris bij de internationale wielrenunie UCI en was in het verleden zelf twee keer voorzitter van de Tourjury.

"Los van de finale uitkomst, is het is niet erg sterk wanneer je eerst met het terugzetten naar de 115e plaats en een tijdstraf van dertig seconden komt, om je mening een uur later te wijzigen en dan Sagan te diskwalificeren", meent de Scheveninger. "Maar voorop gesteld: ook ik had Sagan na die manoeuvre van hem uit de ronde gezet."

Vijfde etappe

Overigens is de Tour voor Cavendish ook voorbij. De 32-jarige Brit brak bij de val zijn schouderblad, waardoor hij woensdag niet zal opstappen in de vijfde etappe.

De vierde etappe werd dinsdag gewonnen door de Fransman Arnaud Démare. Woensdag gaat de Tour verder met een bergrit over 160 kilometer van Vittel naar Planche des Belles Filles.