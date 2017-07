Gesink vindt etappe van woensdag niet geschikt voor aanval

"De afgelopen dagen kreeg ik steeds meer vragen over deze rit en sinds dat moment begon het wel te kriebelen. Maar het is niet echt een dag die mij heel erg goed ligt, denk ik", zegt Gesink over de rit die eindigt met een klim naar La Planche des Belles Filles.

In het algemeen klassement staat Gesink op de 110e plek, met 3.45 minuut achterstand van leider Geraint Thomas. Door zijn tijdsverlies is Gesink ongevaarlijk voor de klassementsrijders en krijgt hij mogelijk de ruimte als hij vroeg in de aanval gaat.

Dat scenario zal zich woensdag nog niet gaan voltrekken. De Achterhoeker acht de kans groot dat Chris Froome wint op de Vogezencol, evenals vijf jaar geleden. In 2012 maakte de Brit voor het eerst echt indruk in de Tour door op La Planche des Belles Filles zijn eerste etappezege te pakken.

Ploegmaat

Gesink sprak tijdens de etappe van dinsdag met Froome's ploeggenoot én geletruidrager Thomas. "Ik zei tegen hem: je kunt nog ver komen. Hij antwoordde: 'Ja, of die ander'. Ik weer: in het worst case scenario pakt je ploegmaat de gele trui af. En die kans is aanzienlijk."

Gesink tipt echter ook de Australiër Richie Porte. "Hij kan dit soort aankomsten ook heel goed aan dit seizoen. In de Tour Down Under en de Ronde van Romandië liet hij dat wel zien."

De vijfde etappe van de Tour begint om 13.20 uur en eindigt rond 17.15 uur.