Cavendish uit Tour de France met gebroken schouder

Dat meldt zijn team dinsdagavond op Twitter.

"Het is teleurstellend voor mij om de Tour te moeten verlaten", zei Cavendish. Volgens de teamarts van zijn ploeg hoeft hij op dit moment geen operatie te ondergaan. Cavendish won dertig etappes in de Tour tijdens zijn loopbaan.

De Slowaak Peter Sagan duwde Cavendish in de eindsprint met zijn elleboog de hekken in. De kopman van Dimension Data ging daarna hard onderuit. Zijn ploeg meldde na de etappe al dat Cavendish last had van zijn schouder en hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Sagan is na zijn actie uit de Tour gezet door de jury vanwege zijn gevaarlijke manoeuvre. "We hebben besloten om Sagan te diskwalificeren van de Tour de France, omdat hij verschillende renners in gevaar heeft gebracht in de laatste meters van de sprint in Vittel, onder wie Mark Cavendish", aldus Philippe Mariën, het hoofd van de wedstrijdjury, in een korte verklaring anderhalf uur na de finish van de vierde rit.

Protest

De ploeg van Sagan heeft officieel protest aangetekend tegen de jurybeslissing. In een verklaring zegt het team Bora Hansgrohe het niet eens te zijn met het besluit.

Sagan heeft volgens zijn ploeg verklaard dat hij de val niet heeft veroorzaakt. Hij is tijdens zijn sprint in zijn lijn gebleven en hij wist niet dat Cavendish achter hem reed. "Toen ik na afloop hoorde dat hij zo hard was gevallen, ben ik meteen naar hem toe gegaan. We zijn vrienden en collega's in het peloton. Ik hoop dat Mark snel hersteld", aldus Sagan.

André Greipel reageerde gelijk na afloop woedend op de actie van Sagan. Later die avond voelde de Duitser zich echter geroepen om zijn excuses aan te bieden. "Soms zou ik eerst de beelden goed terug moeten kijken voordat ik iets roep. Mijn excuses aan Peter. Ik denk dat de beslissing van de jury te zwaar is", zei Greipel op Twitter.

Milder

Aanvankelijk was de straf milder en kreeg Sagan slechts een tijdstraf van 30 seconden. Ook werd hij teruggezet naar de 115e plek in het dagklassement en moest hij tachtig punten inleveren in de strijd om de groene trui. Na een protest van Dimension Data werd de Slowaak alsnog gediskwalificeerd.

Sagan won maandag nog de derde etappe van de Tour. Hij was op jacht naar zijn zesde eindzege op rij in het puntenklassement. Daarmee zou hij een record van Erik Zabel hebben geëvenaard.