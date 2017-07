Bora-Hansgrohe tekent protest aan tegen uitsluiting Sagan in Tour

Sagan werd uit de Tour gezet nadat hij Mark Cavendish tijdens de eindsprint van de vierde etappe met zijn elleboog de hekken in duwde.

Cavendish kwam daardoor zwaar ten val en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Uit één van de scans bleek dat de Brit van Dimension Data zijn schouderblad had gebroken en het niet verantwoord is om van start te gaan in de vijfde rit.

Sagan heeft volgens zijn ploeg verklaard dat hij de val niet heeft veroorzaakt. Hij is tijdens zijn sprint in zijn lijn gebleven en hij wist niet dat Cavendish achter hem reed.

"Toen ik na afloop hoorde dat hij zo hard was gevallen, ben ik meteen naar hem toe gegaan. We zijn vrienden en collega's in het peloton. Ik hoop dat Mark snel hersteld'', aldus de Slowaakse wereldkampioen.

Bergrit

Bora-Hansgrohe zei eerder woensdagochtend voor aanvang van de vijfde etappe een verklaring af te zullen leggen. Het is niet bekend of Sagan daar bij zal zijn.

De renners krijgen woensdag de eerste bergrit in deze editie van de Ronde van Frankrijk voor hun kiezen. Na de start in Vittel finisht het peloton 160,5 kilometer verderop op La Planche des Belles Filles.