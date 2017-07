Greipel biedt excuses aan voor felle woorden aan adres van Sagan

"Soms zou ik eerst de beelden goed terug moeten kijken voordat ik iets roep. Mijn excuses aan Peter. Ik denk dat de beslissing van de jury te zwaar is", zei Greipel op Twitter.

De sprinter van Lotto Soudal liet zich bij de finish in Vittel nog in harde bewoordingen uit over de duw die Sagan met nog minder dan tweehonderd meter te gaan uitdeelde aan Cavendish, die daardoor hard ten val kwam.

"Sagan denkt dat hij de koning is, maar hij moet ook de regels volgen, net als iedereen", brieste Greipel.

De elfvoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk kwam zelf als vierde over de meet. Hij schoof op naar de derde plek achter Arnaud Démare en Alexander Kristoff omdat Sagan anderhalf uur na de finish uit de Tour werd gezet door de jury.

"Er is een renner in een regenboogtrui die denkt dat hij zich alles maar kan permitteren" zei Greipel. "Hij heeft mij in de tussensprint ook al zoiets geflikt. Ik vind dat hij zijn regenboogtrui op deze manier weinig eer aan doet. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat ik boos ben als je de beelden van zijn actie ziet.''

Ziekenhuis

Sagan duwde in volle eindsprint zijn elleboog tegen Cavendish aan, waardoor de Engelsman in de dranghekken vloog. De kopman van Dimension Data moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Sagan vertelde na de sprint dat hij niet wist dat Cavendish achter hem zat. De jury besloot na bestudering van de beelden dat de wereldkampioen van Bora-Hansgrohe gediskwalificeerd moest worden.