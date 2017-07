Jury zet Sagan uit Tour na veroorzaken valpartij Cavendish

Sagan krijgt de schuld van een zware crash van Mark Cavendish in de slotmeters van de eindsprint. De wereldkampioen reed de Brit de dranghekken in.

"We hebben besloten om Sagan te diskwalificeren van de Tour de France, omdat hij verschillende renners in gevaar heeft gebracht in de laatste meters van de sprint in Vittel, onder wie Mark Cavendish", aldus Philippe Mariën, het hoofd van de wedstrijdjury, in een korte verklaring anderhalf uur na de finish van de vierde rit.

"We passen artikel 12.104 van het UCI-reglement toe, dat ons in staat stelt om een renner te diskwalificeren."

Milder

Aanvankelijk was de straf milder en kreeg Sagan slechts een tijdstraf van 30 seconden. Ook werd hij teruggezet naar de 115e plek in het dagklassement en moest hij tachtig punten inleveren in de strijd om de groene trui. Na een protest van Dimension Data werd de Slowaak alsnog gediskwalificeerd.

Sagan won maandag nog de derde etappe van de Tour. Hij was op jacht naar zijn zesde eindzege op rij in het puntenklassement. Daarmee zou hij een record van Erik Zabel hebben geëvenaard.

Excuses

Sagan ging na de rit nog wel direct naar de bus van Dimension Data om zijn excuses aan te bieden aan Cavendish.

In een eerste reactie tegen de media zei de kopman van het Duitse Bora-Hansgrohe dat hij niet wist dat Cavendish achter hem zat. "Ik wilde het wiel van Alexander Kristoff volgen, maar Mark kwam er heel snel door via de rechterkant. Ik had geen tijd meer om naar links te trekken en duwde vervolgens ter verdediging."

Cavendish, die met een schouderblessure moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en waarschijnlijk uit de Tour ligt, zei dat hij "geen fan" was van het feit dat Sagan zijn elleboog tegen hem aan drukte. "Ik wil graag van hem weten waarom hij dat deed."

Woedend

De Brit wilde een halfuurtje na de finish niet zeggen dat Sagan uit de Tour moest worden gezet, maar andere renners reageerden woedend op de actie van de Slowaak.

"Sagan denkt dat hij de koning is, maar hij moet ook de regels volgen, net als iedereen", zei André Greipel, die derde werd in Vittel.

Roger Hammond, ploegleider van Cavendish bij Dimension Data, was duidelijk in zijn oordeel op Twitter: "Hij (Sagan, red.) veroorzaakte een grote crash met nog anderhalve kilometer te gaan en deelde met nog 300 meter te gaan een elleboogstoot uit aan een andere renner. Dat kan maar één beslissing opleveren..."