Groenewegen baalt van 'weer een gemiste kans' in vierde etappe

De sprinter van Lotto-Jumbo kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf, maar werd wel gehinderd.

"We zaten goed voorin, maar een renner voor ons viel en wij gingen eroverheen. Dat was niet te vermijden", aldus de 24-jarige Groenewegen over de val waarbij Mark Cavendish tegen de hekken werd geduwd door Peter Sagan.

"Ik viel niet echt, sprong meer van mijn fiets af en mankeer niks. Zonde, weer een gemiste kans voor mij om een massasprint te winnen."

Groenewegen was zondag in de tweede etappe het dichtst bij een etappezege tot nu toe. In de rit die werd gewonnen door Marcel Kittel eindigde hij als vijfde.

Kwak

De Amsterdammer was duidelijk in zijn oordeel over het incident tussen Sagan en Cavendish. Wereldkampioen Sagan werd later uit de Tour de France gezet vanwege zijn actie jegens de Britse sprinter van Dimension Data.

"Het was geen correcte sprint. Daar werd een kwak uitgedeeld terwijl er eigenlijk geen ruimte was", oordeelde Groenewegen.

Zijn Duitse ploeggenoot Robert Wagner, een belangrijke gangmaker voor Groenewegen, beschreef de chaos. "Ze vielen links van ons en we zaten erbij, Dylan en ik. Wat er gebeurde weet ik niet, maar plotseling lagen ze. Ik viel niet, maar mijn fiets is helemaal stuk."

"We zaten goed samen tot die valpartij. Ik had persoonlijk het gevoel dat ik goed was. Dylan zei ook dat hij goede benen had, maar door die valpartij hebben we weer niets kunnen laten zien."

De Tour gaat woensdag verder met een rit over 160,5 kilometer van Vittel naar La Planche des Belles Filles. In die etappe wacht de renners in de slotfase een zware klim van de eerste categorie.