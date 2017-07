Gediskwalificeerde Sagan stelt dat hij Cavendish duwde ter verdediging

Cavendish probeerde in de laatste meters van de massasprint aan de rechterkant Sagan voorbij te sprinten. De doorgang was echter te nauw, waardoor de Brit van Team Dimension Data na een elleboog van Sagan hard ten val kwam.

"Ik wist niet dat Mark achter me zat", verdedigde de Slowaak zichzelf na afloop. "Ik wilde het wiel van Alexander Kristoff volgen, maar Mark kwam er heel snel door via de rechterkant. Ik had geen tijd meer om naar links te trekken en duwde vervolgens ter verdediging."

Sagan mocht aanvankelijk woensdag weer opstappen voor de vijfde etappe. De renner van Bora-Hansgrohe kreeg van de jury een tijdstraf van dertig seconden en werd in de uitslag van de vierde etappe teruggezet naar de 115e plaats. Later werd hij echter alsnog gediskwalificeerd.

Excuses

Sagan, die oorspronkelijk als tweede eindigde in de door Arnaud Démare gewonnen etappe, zocht na afloop van de rit direct de bus van Cavendish op om te kijken hoe het met de Brit ging.

"Ik heb mijn excuses aangeboden. Dat is logisch, want het is niet leuk om zo te crashen", aldus Sagan, die maandag nog de derde etappe won in de massasprint. "Het was een zootje vandaag, maar het was gewoon een sprint."

De Slowaak en zijn ploeg Bora-Hansgrohe wilden dinsdag nog niet reageren op de beslissing van de wedstrijdjury. Er zal woensdag voor de start van de vijfde etappe een verklaring komen.

De Tour gaat woendag zonder Sagan verder met een rit over 160,5 kilometer van Vittel naar de top van La Planche des Belles Filles.