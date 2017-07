Cavendish overgebracht naar ziekenhuis na val in vierde etappe

Gevreesd wordt dat de 32-jarige sprinter van Dimension Data een schouderbreuk heeft opgelopen. Zijn ploeg meldt voorlopig alleen dat de Brit zijn schouder en hand heeft bezeerd.

Cavendish ging onderuit in de laatste meters voor de finish. De Brit leek door de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan in de hekken te worden gereden.

"Ik ben er geen fan van dat hij zijn elleboog zo tegen mij aan drukt", reageerde Cavendish met een mitella om zijn schouder voordat hij de ambulance instapte. "Als hij nou alleen mijn kant op gehad gestuurd... Ik zou graag weten waarom hij zijn elleboog zo gebruikte. Ik kan goed opschieten met Peter en wil daar eerst met hem over praten."

'Cav', die niet wilde speculeren over zijn blessure totdat hij in het ziekenhuis was geweest, wilde geen antwoord geven op de vraag of Sagan uit de Tour gezet zou moeten worden. "Dat laat ik aan de jury. Ik kan er beter niks over zeggen, want dat wordt toch weer uit de context gehaald."

Degenkolb

Cavendish nam onder anderen de Duitser John Degenkolb mee in zijn val. Beiden bleven enige tijd op de grond liggen, maar kwamen uiteindelijk nog wel op de fiets over de finish.

Cavendish kon echter niet zelfstandig de rechterkant van zijn stuur vasthouden en moest zich extra laten controleren in het ziekenhuis.

Démare

De sprint van een zwaar uitgedund peloton werd gewonnen door de Fransman Arnaud Démare, die in de straten van Vittel Sagan (tweede) en Alexander Kristoff (derde) voorbleef.

Sagan werd echter na afloop van de etappe teruggezet naar de 115e positie en kreeg tevens een tijdstraf van dertig seconden waardoor hij niet meer de nummer twee in het algemeen klassement is.

