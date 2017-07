Fransman Démare wint vierde Tourrit na chaotische finale

FDJ-sprinter Démare bleef in de finale van de nagenoeg vlakke etappe over 207 kilometer Sagan (tweede) en Alexander Kristoff (derde) voor in een sprint die werd ontsierd doordat meerdere renners hard onderuit gingen.

In de slotmeters gingen enkele renners tegen het asfalt, onder wie Mark Cavendish en John Degenkolb. Cavendish viel doordat hij een elleboog kreeg van Sagan, die door de jury in eerste instantie een tijdstraf krijg en werd teruggezet in de daguitslag. Later werd hij alsnog gediskwalificeerd.

Geraint Thomas behield de gele trui, al was de Brit van Team Sky bij het ingaan van de laatste kilometer wel betrokken bij een eerdere valpartij. Doordat het binnen de laatste drie kilometer gebeurde, verloor hij daardoor echter geen tijd. Hij heef in het klassement twaalf tellen marge op Chris Froome en Michael Matthews, de nummers twee en drie.

Tijdens de rit gebeurde er lange tijd niet veel. De Belg Guillaume Van Keirsbulck van Wanty-Groupe Gobert demarreerde al vroeg en reed ruim 190 kilometer aan de leiding voordat hij uiteindelijk weer door het peloton werd opgeslokt.

De Tour gaat woensdag verder met een rit over 160,5 kilometer van Vittel naar La Planche des Belles Filles. In de finale van die etappe wacht de renners een zware klim van de eerste categorie nadat onderweg ook al een colletje van de derde categorie moet worden bedwongen.

Dertien minuten

Direct na de start ging Van Keirsbulck er vandoor. De renner van Wanty-Groupe Gobert kreeg niemand met zich mee, maar slaagde er solo wel in om een grote voorsprong van zo'n dertien minuten bij elkaar te fietsen.

Met nog 140 kilometer voor de boeg werd in het peloton besloten om iets meer tempo te gaan maken, waardoor de marge van Van Keirsbulck gestaag terugliep. Veertig kilometer later was het gat tussen de vluchter en de rest ongeveer gehalveerd.

Van Keirsbulck kwam nog wel als eerste door bij de tussensprint. Een aantal minuten later won Démare de sprint van het peloton, voor Sagan en André Greipel. Leider Van Keirsbulck pakte ook de punten voor de bergtrui op een klimmetje van de vierde categorie, maar moest zich na een lange vlucht van een kleine tweehonderd kilometer toch gewonnen geven.

In de chaotische finale kwam Démare uiteindelijk als eerste over de meet, maar de meeste aandacht ging uit naar twee harde valpartijen. Eerst was Thomas betrokken bij een massale val en bij de strijd om de etappewinst ging Cavendish hard de hekken in, waarna hij enkele renners meenam in zijn val.