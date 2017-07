'Op papier is finale van vierde Touretappe goed voor Groenewegen'

"Op papier is dit een goede finale voor Dylan", aldus Robert Wagner, die de lead-out moet doen voor Groenewegen, voor de start van de vierde rit in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains in gesprek met NUsport.

"Tussen kilometer vier en drie loopt het wat omhoog, daar gaan de beentjes uiteraard wel zeer doen. Daarna is er een kleine afdaling, zijn er wat bochten en richting de streep gaat het weer wat omhoog. Normaal gesproken kan Dylan dat goed."

Groenewegen, die zondag in de eerste massasprint van deze Ronde van Frankrijk als vijfde eindigde achter Marcel Kittel, Arnaud Démare, André Greipel en Mark Cavendish, onderschreef de woorden van zijn ploegmaat.

"De finale van vandaag is wat lastiger dan die van zondag", zei de Amsterdammer. "Het is niet superlastig, maar het is wel glooiend op en af en het is wat smaller."

Vertrouwen

De 24-jarige Groenewegen begon dinsdag om 12.20 uur met vertrouwen aan de rit van 207,5 kilometer naar het Franse Vittel.

"Als alles goed valt, kan ik winnen. Natuurlijk zijn mannen als Kittel en Greipel nog een klein beetje sterker, zij zijn ook wat ouder dan ik. Maar het zit zo dicht bij elkaar, ik denk dat ik hen kan verslaan en dat gaan we vandaag proberen."

De Duitser Wagner zag zondag in Luik dat zijn landgenoot Kittel veel indruk maakte op weg naar zijn tiende etappezege in de Tour.

"Natuurlijk was Kittel sterk, maar dat wisten we van tevoren. Marcel kwam wel uit de wind, omdat het bij ons van voren helemaal stilviel. Ik denk dat als wij vroeg begonnen waren aan de sprint, dat Kittel er niet aan was gekomen. Dus ook voor Marcel moet alles kloppen."

"Wij gaan proberen het vandaag weer beter te doen dan zondag", vervolgde Wagner. "Ik zeg het altijd: het grote doel is om ervoor te zorgen dat Dylan uit een kansrijke positie kan sprinten voor de overwinning."

De finish van de vierde etappe wordt verwacht tussen 16.55 uur en 17.25 uur.

