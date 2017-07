Lotto-Jumbo hoopt dat gehavende Leezer weer kan meedoen in sprinttrein

Leezer ging zondag in de tweede etappe naar Luik onderuit bij een massale valpartij op dertig kilometer van de streep. De 31-jarige renner is normaal de op twee na laatste man voor Groenewegen en hij werd node gemist in de eerste massaprint van deze Ronde van Frankrijk.

"We gaan proberen Dylan dinsdag beter af te zetten voor de massasprint", kijkt Lotto-Jumbo-ploegleider Frans Maassen in gesprek met NUsport vooruit naar de etappe van 207,5 kilometer van het Luxemburgse Mondorf-les-Bains naar het Franse Vittel.

"Het is te hopen dat Leezer weer mee kan doen aan de sprintvoorbereiding. Het is nog even afwachten of dat gaat lukken, hij heeft toch een flinke tik gehad. Maar in de etappe van maandag ging het gelukkig beter dan verwacht met Tom."

Begrenzer

Leezer, die last heeft van zijn rechterknie, kwam in de derde etappe als 184e van de nog 195 renners in koers binnen in Longwy, op 9 minuten en 28 seconden van winnaar Peter Sagan.

De Zuid-Hollander had naar eigen zeggen niet heel veel pijn aan zijn knie, maar hij had nog wel last van de gevolgen van zijn valpartij.

"Het lichaam is aan het genezen, want dat heeft wel een klap gehad", aldus Leezer. "Ik wil wel harder en kunnen doen wat ik normaal doe. Het is alleen net of ik tegen een begrenzer oprijd."

"Normaal gesproken heeft je lichaam een dag of twee nodig om te herstellen. Daar houd ik ook rekening mee. Ik ga ervan uit dat het vanaf dan elke dag beter gaat en dat ik dan gewoon weer mijn ding kan doen."

De vierde Tourrit begint dinsdag officieel om 12.20 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.25 uur. Onderweg ligt er één klein obstakel; een klim van vierde categorie op 37 kilometer van de streep.